Chytré trasování může snížit riziko nákazy. Upozorní na něj v reálném čase

Základem chytré karantény je mapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Jejich získání je ovšem podmíněné souhlasem nakaženého. Ve zkratce tedy v tomto případě příslušné orgány dohledávají zpětně kontakty nakaženého, u nichž je riziko, že se mohli novým typem koronaviru infikovat. Avšak nejen stát se snaží rizika šíření nákazy v co největší míře eliminovat. Pomocnou ruku v tomto boji podávají i soukromé IT společnosti. Je nicméně jen na rozhodnutí státních orgánů, zda ji přijme.



Příkladem takové pomocné ruky je například společnost Novit, která vyvinula komplexní řešení s názvem Covid Care. Nejde jen o speciální mobilní aplikací, v pozadí je celý software umožňující trasování v reálném čase a mimo jiné také nezbytný algoritmus, díky kterému lze určit například míru rizika nákazy koronavirem, pokud se uživatel aplikace setkal s nakaženým.

„Aplikace vznikla a dále se vyvíjí s cílem pomoci moderními technologiemi lépe zvládnout covid-19 ve smyslu rychlého dohledání rizik přenosů nákazy,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz jednatel společnosti Novit Miroslav Javornický. V současnosti se podle něj zpřesňují algoritmy a doplňují další možnosti využití dat. Mobilní aplikace a část pro zpracování dat jsou v současnosti nicméně již plně funkční.

Za přednost řešení Covid Care, na němž začali IT specialisté pracovat v polovině března, Javornický považuje schopnost zpracovávat v reálném čase data o poloze mobilu v kombinaci s informací o infikovaném člověku. Všechna data jsou zcela anonymní.

„Námi nabízené řešení využívá moderní technologie pro sběr anonymizovaných polohových dat z mobilních zařízení. Děje se tak formou datově i energeticky nenáročné nativní mobilní aplikace,“ upřesnil vedoucí vývoje Aleš Šantora s tím, že mezi smartphonem a serverem se vyměňují pouze polohová data a notifikace.

Riziková setkání dohledá několik týdnů zpět

Covid Care podle něj trasuje polohové souřadnice nespojené s konkrétním mobilem a vyhledává možnosti přenosu infekce, tedy blízkost jiných tras. „Tato data nemohou ani při jejich zcizení vést ke konkrétní osobě a mobilu. Bezpečnost je na prvním místě,“ uvedl.

Nad získanými daty jsou pak pomocí inteligentních algoritmů dohledávány rizikové kontakty v rámci získaných tras jednotlivých mobilních zařízení/uživatelů.



„Systém ale vždy pracuje s daty v časové ose zpětně, a tedy dohledá všechna riziková setkání s vysokou přesností třeba i týdny zpět. Je koncipován ale i tak, aby mohl pracovat tzv. dopředně,“ podotkl s tím, že lze pomocí tohoto softwaru sledovat například i dodržování bezpečné vzdálenosti nakaženým od jiných lidí.

Rizika přenosu lze vyhledávat a kategorizovat v reálném čase bez ohledu na rychlost pohybu mobilního zařízení. Nezáleží tedy na tom, zda si uživatel aplikace jen vyšel na procházku, nebo jede v některém z prostředků hromadné dopravy či autem po rychlostní komunikaci. V reálném čase lze přitom detekovat nejen setkání nenakažených lidí s nakaženými.

„Upozorníme uživatele jak na setkání s nakaženým člověkem (bez prozrazení dané osoby, data jsou anonymní), tak na pobyt v prostoru se zvýšeným rizikem kontaminace,“ upřesnil Šantora s tím, že uživatel nemusí riziková místa aktivně vyhledávat. V případě, že se bude k takovému místu blížit, tak prostřednictvím mobilní aplikace obdrží výstrahu.

Při aktivaci aplikace, která je objemově na úrovni jedné kvalitnější fotografie z mobilního fotoaparátu (poslední verze má 4 MB) a která běží na pozadí s minimálními dopady na celkovou výdrž baterie, přitom uživatel nezadává žádné údaje. Výjimkou je pouze situace, kdy bude chtít dobrovolně nahlásit nákazu. V takovém případě musí totiž v současné fázi vývoje zadat telefonní kontakt, přesto zůstává i nadále zcela anonymní.

Podle Šantory jde hlavně o psychologickou bariéru před zadáváním nepravdivých údajů, zadruhé ovšem i o způsob, jak pravdivost zadaného údaje případně ověřit ještě před trasováním rizik. Tento úkol, nebo spíše pokus o ověření je v současnosti na telefonním operátorovi, který uživatele aplikace anonymně kontaktuje. Zda je, či není někdo nakažený, může totiž s jistotou určit pouze stát.

Chytrá karanténa má své limity. Je pouze oživením paměti

Státní projekt chytré karantény oproti tomu na základě operátorských dat a údajů o použití platební karty jen dohledá místa, v nichž se nakažený v posledních pěti dnech pohyboval. Šantora využití takového řešení vítá, nicméně upozorňuje na jeho limity dané využitými technologiemi.



„Je to jen oživení paměti a nakažená osoba musí sama říci, s kým přišla do kontaktu. Paměť nemáme každý v nejlepší kondici a na jednoho známého, kterého jsem potkal cestou autobusem do práce, připadá desítka a více neznámých osob, které mohl dotyčný nakazit a které takto nelze dohledat,“ podotkl s tím, že chytrá karanténa není schopna najít například společnou jízdu autem, autobusem, vlakem či náhodné setkání vzájemně cizích lidí při pěším pohybu městem či přírodou, při nákupu a tak podobně.

V čem Šantora nicméně vidí smysl chytrých technologií, to je dohled nad dodržováním domácí karantény. „Ale tuto část jsme zatím v našem řešení připravili pouze ve formě návrhu, protože to je již jen a jen v působnosti státu a jeho schopnosti si dodržování karantény vynutit,“ vysvětlil. Nepřímo tak naznačil, že stěžejní roli v účinném nasazení chytrého trasování má stát.

Bez součinnosti státu zůstane vše pouze ve fázi dobrovolnosti

„Jen stát může garantovat maximální validitu dat o nakažených osobách a také garantovat jednoznačné zacházení s polohovými daty. V ideálním případě by stát neměl budovat vlastní řešení, neboť v této fázi pandemie je potřeba co nejrychleji nasadit chytrá řešení pro zjišťování rizik přenosů a hrajeme o dny. Na trhu jsou bezplatná řešení, jakým je i to naše a stát by měl tato řešení spíše využít, centralizovat a nad nimi zajistit jednotné zpracování informací,“ upřesnil.



Nasazení chytrých technologií podle něj umožní snížit negativní dopady v mnoha ohledech. Stát přitom nemusí jít cestou vývoje vlastního řešení. „Může využít námi nabízené, či jiné obdobné. Ideálně propojit více řešení a maximálně využít jejich silných stránek a přínosů,“ vysvětlil vedoucí vývoje Covid Caru.

V ideálním případě by se podle něj měly do boje proti šíření koronaviru zapojit společnými silami subjekty jako ministerstva zdravotnictví a vnitra, hygiena, mobilní operátoři, poskytovatelé bezpečných úložišť i polohovacích dat a v neposlední řadě také IT společnosti coby vývojáři komplexních řešení pro zpracování dat.

„A je potřeba nezapomenout na někoho se zkušeností v řízení projektů, na kterých se podílí víc firem a institucí. Velkou roli zde bude hrát právě schopnost propojit a řídit široké seskupení technologických dodavatelů a státních institucí a jejich podřízených složek,“ dodal s tím, že v opačném případě budou jednotlivá řešení poskytována separátně, čímž výrazně poklesne reálná využitelnost a přínos izolovaných konceptů a aplikací.

Bez zapojení státu zůstanou taková řešení pouze na bázi dobrovolné aktivity bez možnosti reálného přínosu pro celou společnost.

„Dokud se do toho nevloží stát a nějakým způsobem nezaručí široké rozšíření takových aplikací a řešení v ČR a bezpečnost dat z nich získávaných, jde sice o bohulibou činnost pomoci zkoušené zemi a občanům nestátními organizacemi, ale reálným význam je velmi malý,“ upřesnil Šantora.

Řešení Covid Care společnost Novit nabídla týmu Covid19CZ, kterou tvoří IT nadšenci i lidé z českých technologických firem. Podle jednatele společnosti Miroslava Javornického také v současnosti probíhají jednání se zástupci mobilních operátorů a státních institucí.