Do Česka se za týden vrátily desítky tisíc lidí. Nebo si vypnuly mobil

V minulých týdnech tuzemští operátoři všem lidem z Česka, kteří se v cizině nacházeli v rizikových oblastech, posílali na popud ministerstva zdravotnictví informační SMS o situaci ohledně šíření koronaviru a zdrojích informací o nákaze (více viz Nacházíte se v rizikové oblasti, informují kvůli koronaviru operátoři v SMS). Nyní tak již ovšem podle Grunda nečiní.

Operátoři navíc v současnosti data o počtech lidí v zahraničí žádné státní instituci nepředávají. Podle informací APMS se nicméně nejvíce Čechů aktuálně nachází v Německu.

Telekomunikační firmy v minulých dnech představily speciální nabídky pro současný stav nouze z důvodu koronavirové epidemie. Jako první přišel Vodafone se speciální nabídkou pro zákazníky, kteří zůstali v karanténě v Itálii: poskytl jim služby zdarma (SMS, volání, data). Konkurenční operátoři O2 a T-Mobile následně představili speciální nabídky, v nichž shodně dominují datové přenosy zdarma pro všechny tarifní zákazníky.

U T-Mobilu včetně firemních s rámcovou smlouvou, u O2 bez této skupiny klientů. Vodafone poté svou původní nabídku rozšířil na všechny státy Evropské unie a také ji výrazně obohatil. Oproti konkurenci však kromě navýšení rychlosti pevného internetu cílí na konkrétní zákaznické skupiny. Například děti a studenti tak získají bezplatně Chat Pass, senioři naopak tisíc minut volání zdarma.

Pět týdnů sledování služby HBO GO zdarma, kterou můžete sledovat třeba na displeji smartphonu nebo na počítači, nabízí i členství iDNES Premium. Podrobnosti najdete zde:

Nově budou mobilní operátoři na výzvu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha pomáhat s trasováním pohybu nakažených novým koronavirem. Data o pohybu mobilních telefonů nakažených mohou po jejich výslovném souhlasu využívat hygienici ke zjištění lokalit, kde se v posledních třech týdnech pohybovali. Lidé si pak na základě vytvořených vzpomínkových map mohou lépe vybavit, kde a s kým se potkali kvůli možnému šíření viru (více viz Operátoři pomohou trasovat nakažené. Musí mít jejich výslovný souhlas).

Není ovšem vyloučeno, že lidé přijímaná opatření obcházejí či budou obcházet vypnutím svého mobilu. Proti tomuto nešvaru bojují například tchajwanské úřady, které sledování mobilních telefonů využívají ke kontrole dodržování karantény. Pokud člověk v izolaci opustí domov nebo vypne telefon, úřady ho do 15 minut kontaktují nebo pošlou na jeho adresu kontrolu (více viz Hlídají nakažené přes mobil. Když ho vypnou, mají do 15 minut kontrolu).