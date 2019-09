Tyto chytré hodinky nebudete muset nikdy nabíjet. Stojí za nimi i Češi

Výdrž chytrých hodinek je hodně diskutovanou záležitostí. Většina běžných modelů se dožaduje nabíječky i po jednom dni používání. Existují výjimky, které na jedno nabití vydrží i několik týdnů. Každopádně u drtivé většiny modelů přijde dříve či později čas, kdy je nutné hodinky připojit k nabíječce.

Nové chytré hodinky Sequent mají tyto situace zcela eliminovat. Autoři projektu slibují, že model SuperCharger 2 nebude nutné nikdy nabíjet. Hodinky pracují s mechanickým strojkem a jeho prostřednictvím získávají i energii na pohon své elektronické části. Jde tedy o takzvané hybridní řešení, které by podle autorů mělo být světově prvním v tom, že dovede kompletně své energetické potřeby pokrýt čistě z pohybu hodinek na zápěstí.

Hodinky SuperCharger 2 tak v podstatě obsahují klasický hodinový strojek s automatickým nátahem, k tomu je tu baterie a elektronika. Do baterie umí hodinky převádět mechanickou energii z automatického nátahu. Celkové řešení je o něco složitější a podle autorů je dokonce tak inovativní, že v souvislosti s ním firma podala i patentovou přihlášku.

Na druhou stranu není myšlenka hybridního pohonu hodinek nic v zásadě nového: japonská firma Seiko začala na svém řešení Spring Drive pracovat už v roce 1977, světu ho představila o dvacet let později a v praxi se poprvé objevilo v roce 1999. Rozdíl je ovšem v tom, že takovým strojkem vybavené hodinky dovedou získat z pohybu tolik energie, která stačí s určitou rezervou jen na pohon samotného hodinového strojku. Řešení Sequent má být jedinečné v tom, že vyrobí i dostatek energie na pohon elektronické části hodinek, a to včetně Bluetooth modulu a všech senzorů.

Pohyb hodinek má zaručit v podstatě nekonečnou výdrž a i v době nečinnosti má mít baterie tolik zásoby energie, že hodinky vydrží v pohotovostním stavu funkční po velmi dlouhou dobu. Firma tento koncept zkoumala už u modelu SuperCharger 1, u něj se však nepodařilo docílit takové efektivity zisku energie a snažil se uživateli nabídnout více chytrých funkcí.

Jako běžné hodinky

To model SuperCharger 2 se vlastně nejen po stránce designu, ale i běžných funkcí tváří jako klasické mechanické hodinky. Vlastně to takové hodinky jsou, je tu jen několik chytrých funkcí navíc, které podstatu hodinek nemění. Oproti první generaci přišly o notifikace a vibrační motorek a soustředí se především na sledování fyzické aktivity uživatele. Na ciferníku hodinek najdeme jen mechanický ukazatel kroků, který vždy prozradí, jak moc se uživatel blíží svému nastavenému dennímu cíli.

Tou hlavní chytrou součástí bude aplikace Sequent BioFeedback pro chytrý telefon. Do ní se budou data z hodinek synchronizovat, ve spojení s hodinkami pak aplikace nabízí přesnější GPS sledování aktivit a kompletní analýzu pohybu uživatele. Autoři píšou, že cílem je, aby uživatel každý den naplnil onen půlkruh, který na hodinkách vyznačuje míru aktivity. Na výběr je také speciální model se schopností monitorovat srdeční tep, u něj je nicméně odhadovaný termín dodání namísto ledna 2020 u běžných modelů posunut na březen.

Minimalistický design a vlastně velmi jednoduché funkce dělají z hodinek Sequent SuperCharger 2 model, který může imponovat nejen technickým nadšencům a sportovcům, ale také zákazníkům, kteří mají rádi mechanické hodinky a nad klasickými chytrými hodinkami ohrnují nos.

V kampani firma nabízí dva modely: sportovní a prémiový. Sportovní mají tělo z hliníku a minerální sklíčko, prémiové z oceli a sklíčko je safírové. Pásek může být ve všech případech vyroben z recyklovaných plastových lahví, na výběr je nicméně i pásek z pryže či kůže. Hodinky slibují vodotěsnost do 50 metrů vodního sloupce.

Vlastní kryptoměna

Do konce kampaně na Kickstarteru zbývá jen několik dní a autoři projektu už původní cíl 49 000 švýcarských franků (1,17 milionu korun) překonali více než osminásobně. Základní ceny hodinek v kampani začínaly na 179 francích (asi 4 300 korun) za sportovní a 229 francích (asi 5 500 korun) za prémiovou verzi. Prodejní ceny by pak u těchto modelů měly být 299 (cca 7 100 korun) a 399 franků (cca 9 500 korun). To je mimochodem méně, než kolik firma žádá za první generaci hodinek.

Jedním z lákadel pro uživatele by také měla být určitá vlastní kryptoměna. Pohybem budou uživatelé generovat SQ mince, které budou moci využít k nákupu dalších zdraví prospěšných produktů a služeb na webu společnosti.

Projekt je zajímavý i svým pozadím, ve kterém najdeme českou stopu. Za švýcarskou společností Sequent totiž stojí Harry Guhl, podnikatel, který už oživil hodinářskou značku Czapek a následně se s hodinářským nadšencem a IT podnikatelem Pavlem Šichem pustil do oživení značky Chronotechna. Projekt hodinek Chronotechna se blíží ke zdárnému konci. Ti, kdo jej na Kickstarteru podpořili, už očekávají doručení svých hodinek.