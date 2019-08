Lidé chtějí chytré hodinky a výrobci si mnou ruce. Tedy hlavně Apple

Zatímco v loňském druhém čtvrtletí celkový objem prodejů chytrých hodinek dosáhl 8,6 milionu kusů, letos to bylo už 12,3 milionů.

Jasným lídrem segmentu nadále zůstává Apple a zároveň je hlavním činitelem vyššího odbytu. Ve druhém kvartálu totiž prodal 5,7 milionů hodinek, což znamená meziroční nárůst o celých 50 procent. Loni za stejné období si totiž Watch zakoupilo „jen“ 3,8 milionu zájemců. Udat o bezmála dva miliony hodinek více je velký úspěch.

Navzdory masivnímu skoku v absolutních číslech se však tržní podíl zvedl jen nepatrně, a to z loňských 44,4 na aktuálních 46,4 procenta. Apple totiž nebyl jediným výrobcem, kterému se v daném segmentu dařilo.

Meziroční nárůst Samsungu je totiž ještě větší. Loni ve druhém kvartálu prodal 900 tisíc hodinek, letošní znamenal odbyt rovnou dvou milionu kusů, což odpovídá 120procentnímu růstu.

Tržní podíl sice tak neposkočil tak výrazně, přesto je aktuální sousto 15,9 procenta pro Samsung jasným signálem, že loni značně inovované Galaxy Watch a jejich aktivní verze Active u zákazníků bodují.

Prodeje chytrých hodinek v Q2/19 a meziroční srovnání (zdroj: Strategy Analytics) Q2/18 [mil.ks] Q2/19 [mil.ks] Q2/18 [ % ] Q2/19 [ % ] Apple 3,8 5,7 44,40 46,40 Samsung 0,9 2,0 10,50 15,90 Fitbit 1,3 1,2 15,20 9,80 ostatní 2,6 3,4 29,80 27,90 celkem 8,6 12,3 100,00 100,00

Nedávno uvedená druhá generace modelu Active pak přidává snímač k měření EKG, kterým loni překvapil Apple u Watch Series 4 (více v článku: Lehké jako pírko, přesto zvládnou i EKG. Samsung má nové hodinky). Analytici věří, že i tyto novinky (existuje totiž několik verzí) Samsungu pomohou v daném segmentu pozici dále upevňovat.

Třetí v pořadí, americký Fitbit, naopak v porovnání s loňskem mírně oslabil. Zatímco loni si v uvažovaném období hodinky z jejich produkce zakoupilo 1,3 milionu klientů, letos to bylo o sto tisíc zájemců méně. Tržní podíl se proto propadl z loňských patnácti na aktuálních necelých deset procent.

Ukazuje se, že mezi zájemci o chytré hodinky není loni uvedený model Versa a letošní levnější a po stránce výbavy očesaná verze Lite už tolik atraktivní a nakupující na jejich úkor preferují hodinky od Applu nebo Samsungu.

Fitbit ale brzy chystá uvést druhou generaci modelu Versa s AMOLED displejem, podporou platební metody Fitbit Pay a podporou virtuální asistentky Alexa od Amazonu.

Podíl nespecifikovaných výrobců, kam můžeme zařadit Garmin, hodinky z produkce značek skupiny Fossil, ale i luxusní TAG Heuer nebo Montblanc, meziročně značně vzrostl. Loni tito prodali 2,6 milionu kusů, letos to bylo už 3,4 mil. hodinek. To je více než čtvrtina celkového objemu.

Do výsledků v aktuálním třetím kalendářním čtvrtletí se krom zmíněných druhých generací Fitbit Versa a Galaxy Watch Active možná promítne i zájem o chystané Watch Series 5. Představeny by totiž měly být spolu s očekávanými iPhony a stejně jako loňské Series 4 by tak koncem září mohly být v mnoha regionech v prodeji.