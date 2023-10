Místo vitaminů spolkla sluchátko airpod. A podělila se o to na síti

Byla by to běžná ranní procházka, realitní makléřka Tanna Barkerová však během ní v sobotu 9. září potkala kamarádku, s níž se rok neviděla. Ženy se tak daly do řeči, Barkerová si kvůli tomu z levého ucha vyndala jedno ze sluchátek Apple AirPods. V polovině procházky se pak rozhodla vzít si jako obvykle vitaminy. Obsah ruky tedy následně vložila do úst a zapila jej douškem vody. Jelikož se jí však v krku zasekl, musela jej pořádně zapít.

Nedlouho poté se s kamarádkou rozloučily a Barkerová si chtěla sluchátko vrátit do ucha. V ruce však namísto něj svírala vitaminové pilulky. Ty pilulky, o nichž byla ještě před chvílí přesvědčena, že je spolkla a zapila. V tu chvíli jí došlo, že tím, co se jí zaseklo v krku, nebyly vitaminy, nýbrž právě sluchátko.

Obratem tak obvolala doktory i své známé. Všichni jí doporučili to samé: nechat vyjít sluchátko z těla přirozenou cestou. O svou neobvyklou příhodu se pak – pro některé nepochopitelně – rozhodla podělit prostřednictvím videa na TikToku. Video se stalo virálním, v době psaní tohoto článku mělo již 2,8 milionu zhlédnutí a bylo pod ním téměř sedm tisíc komentářů. Jde tak o její nejúspěšnější tiktokový příspěvek, do té doby videa Barkerové nasbírala nanejvýš pár desítek tisíc zhlédnutí, většina má však jen pár stovek zhlédnutí.

Mnozí uživatelé TikToku, kteří Barkerové pod videem reagovali, jsou zvědaví, zda sluchátko v jejím těle stále funguje a zda slyší hudbu ze svého žaludku. Došlo i na rady přehrávat hudbu, aby dokázala identifikovat, kde zrovna se sluchátko v jejím zažívacím traktu nachází. V jednom ze svých dalších videí pak Barkerová upřesnila, že navíc ani nešlo o její airpody, byly totiž manžela.

Ten situaci bere také s nadhledem. Poté, co mu oznámila, že jde nakoupit, se jí zeptal, jak dlouho bude pryč. Než mu však stačila odpovědět, tak sám dodal, že to není vlastně důležité, jelikož ji může případně díky onomu spolknutému sluchátku sledovat. Tedy mohl by, kdyby se sluchátko nestačilo již vybít.

Není to první takový přešlap, pozor i ve spánku

Není to první takový případ. Podle portálu Android Authority se podobný případ stal už v roce 2021. Žena z Massachusetts tehdy spolkla sluchátko Applu rovněž v domnění, že jde o vitaminy. Následně byla překvapena, že sluchátko i po spolknutí funguje a slyší jejich zvuk ze žaludku. Loni se do stejné situace dostala i blíže neurčená britská celebrita, která však namísto toho, aby nechala sluchátko projít zažívacím traktem, vyvolala zvracení.

V roce 2019 se muži z Tchaj-wanu podařilo nevědomky spolknout sluchátko ve spánku, usnul totiž s airpody v uších. Po probuzení našel pouze jediný airpod, pomocí iPhonu se tak pokusil lokalizovat druhé sluchátko. Zvuk mu k jeho překvapení vycházel ze žaludku. O dva roky později jedno ze sluchátek omylem spolkl i Bradford Gauthier z massachusettského Worcesteru poté, co mu ve spánku vypadlo z ucha. Uvázlo mu však v jícnu, doktoři tak přistoupili k nouzové endoskopii.

Tu letos v červnu podstoupila také Moe Kennedyová, poté co zavítala na pohotovost kvůli ve spánku omylem spolknutému sluchátku AirPods Pro. Při CT vyšetření lékaři zjistili, že sluchátko v ženině žaludku uvázlo, což by si v případě neřešení v danou chvíli vyžádala invazivnější chirurgický zákrok. I Kennedyová se přitom o svůj zážitek se sluchátkem Applu neopomněla podělit prostřednictvím videa na TikToku: