Češi mají zájem o 5G. Nabídka smartphonů však doplácí na nedostatek čipů

Aspoň šest a půl tisíce korun si musel ještě loni přichystat zájemce o nový smartphone, pokud trval na podpoře sítí páté generace. Letos mu k pořízení přístroje splňujícího tuto podmínku stačí o dva tisíce korun méně. Tedy samozřejmě pokud se nerozhlíží na opačném konci cenového spektra, kde je 5G již standardem. Aby ne, když jde o přístroje, jejichž cena šplhá i vysoko nad třicet tisíc korun.

Vypustit v současnosti na trh špičkový model bez podpory 5G sítí si prakticky žádný mobilní výrobce už nedovolí; výjimkou je Huawei, v jehož případě je to dáno americkým embargem na čipy. I to je jeden z důvodů, proč přístroje podporující nejmodernější mobilní síť nejsou stále masovou záležitostí. Prioritou jsou špičkové přístroje, které jsou pro mnohé zájemce o 5G smartphone nedosažitelné. Zájem o smartphony s podporou sítí páté generace přitom roste.

„O mobilní telefony podporující technologii 5G je na Alze stále větší zájem. V letošním roce už tvoří celých 35 procent co do počtu kusů v poměru ke všem prodaným smartphonům. Loni to přitom bylo necelých 15 procent,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí Alzy Daniela Chovancová s tím, že trend je jednoznačně růstový.

„Je to dáno i tím, že výrobci už dělají veškeré své vlajkové modely s podporou 5G a tato technologie pomalu proniká už i do přístrojů s cenovkou do pěti tisíc korun,“ upřesnila.

Jenže onen rozmach není takový, jaký by za optimálních podmínek pravděpodobně byl. Většina výrobců, kdyby mohla, by zajisté i ve střední třídě uváděla v současnosti na trh jeden 5G model za druhým. Jenže k nastolení oněch optimálních podmínek schází jedna podstatná záležitost: dostatek mobilních čipů.

„Celkový rozvoj 5G telefonů brzdí jen čipová krize – kvůli ní výrobci upřednostňují 5G ve vlajkových lodích na úkor levnějších řad,“ dodala Chovancová s tím, že v opačném případě se dá předpokládat, že mobily s podporou sítí páté generace by prodeje brzy ovládly.

Její slova nepřímo potvrzuje i Apple Product Team Leader společnosti iWant Miroslav Winter, podle kterého se dá obecně říct, že LTE modely jsou na ústupu. „Primárně se vyskytují už jen v nabídkách značek mířících do nejnižších cenových sfér,“ uvedl s tím, že 5G je v současnosti bráno jako naprostý standard.

„U Applu tvoří nabídku z víc než osmdesáti procent pouze 5G modely, Samsung má v nabídce dvě třetiny modelů s podporou 5G,“ upřesnil.

Nicméně právě u společnosti Samsung není žádnou výjimkou, že na trh uvede dva zdánlivě stejné telefony. Sítě páté generace však podporuje pouze jeden z nich (například modely Galaxy A32 5G a A32). Ten druhý si s 5G nerozumí, podporuje totiž nanejvýš LTE. Stejná situace nastává například i u Xiaomi, které souběžně prodává modely stejné řady s podporou 5G i bez ní (například smartphony Redmi Note 10 a 10 5G).

Naopak u Applu je nutné brát v potaz to, že s nástupem nové generace iPhonu z nabídky starší modely vyřazuje a většina zákazníků sáhne spíš po nejnovějším modelu, k jehož standardům bez ohledu na variantu patří právě podpora 5G sítí.

K 5G sítím se připojují statisíce zákazníků

Statistiky operátorů pak potvrzují, že 5G není pro jejich zákazníky žádné tabu. Naopak, tuzemské 5G sítě jich denně využívají statisíce. Třeba podle tiskové mluvčí O2 Veroniky Zachariášové se k 5G síti tohoto operátora pravidelně připojuje 250 tisíc uživatelů. Dodala navíc, že drtivá většina zákazníků O2 využívá tarify, pro něž je 5G dostupné. Z toho vyplývá, že valná část používá stále smartphone nanejvýš s LTE. To potvrzuje i statistika operátora – podle jeho dat pouze pět procent telefonů, které má v bázi, podporuje 5G.

To T-Mobile ve své síti podle Zuzany Netolické z tiskového oddělení eviduje zhruba 400 tisíc 5G telefonů. Avšak zákazníků, kteří reálně využívají 5G služby, tedy kteří se připojují do 5G sítě, má operátor přibližně 260 tisíc. To je podobně jako u O2. Každopádně to znamená, že reálně u T-Mobilu může 5G síť využívat o několik desítek tisíc zákazníků víc, pokud by ze svého stávajícího tarifu přešli na některý datově neomezený, tedy 5G tarif.

U Vodafonu se například v týdnu od 27. dubna do 3. května k jeho 5G síti připojilo 303 tisíc zákazníků. Operátor začátkem května informoval, že 70 procent letos v březnu prodaných telefonů podporuje 5G.

Navzdory rostoucímu trendu není nedostatkem čipů omezená nabídka 5G smartphonů jediným faktorem, který ve výsledku ovlivňuje počet zákazníků reálně využívajících 5G síť toho či onoho operátora. Dalším je i její dostupnost. Pořídit si 5G telefon, pokud se zákazník trvale nachází v lokalitě, která je pokryta nanejvýš LTE sítí, nedává totiž smysl. Na druhou stranu, pokud mu doslouží dosavadní smartphone, tak stojí minimálně za zvážení, zda jít znovu jen do LTE přístroje. Někdy však není jiné zbytí – když je třeba uživatel navyklý na konkrétní značku a ta v dané cenové relaci nenabízí žádný model s 5G.