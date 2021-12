Ztratili doma signál Vodafonu. Důvodem mohou být změny v síti kvůli 5G

Už zhruba rok operátoři pokrývají Česko signálem 5G. Od února mají k dispozici frekvence vydražené v poslední aukci, ale v mnoha případech využívají i dříve vlastněné frekvence, na kterých běží jiné technologie. Nejaktivnější je v tomto směru Vodafone.

Vodafone na konec aukce frekvencí pro 5G nečekal a nabídl 5G v prvních městech už loni v říjnu. Využívá totiž pro rozšiřování pokrytí signálem 5G technologii Dynamic Spectrum Sharing, která dokáže na jednom frekvenčním přídělu spektra obsluhovat současně 5G a 4G/LTE zákazníky.

Tento postup má samozřejmě vliv na rychlost pokrývání, takže v listopadu se Vodafone mohl pochlubit, že signálem 5G už pokrývá 50 procent populace. Konkurenční O2 a T-Mobile postupují jinak, budují 5G síť převážně od základu a proto aktuálně pokrývají signálem 5G mnohem menší část populace, O2 plánuje kompletní pokrytí během tří let.

Postup Vodafonu při pokrývání 5G vysvětluje mluvčí operátora Ondřej Luštinec: „Na 100 procentech lokalit, kde budujeme 5G, zůstává i 4G. Jednak na většině lokalit zůstává samostatná vrstva a jednak zatím spouštíme režim Dynamic Spectrum Sharing, kdy telefonu se 4G se nabídne 4G kanál a telefonu s 5G se ten stejný kanál nabídne už jako 5G.“

Jenže rychlé pokrývání zřejmě může mít i negativní výsledky. Do redakce přišlo několik podnětů čtenářů, kteří si stěžují, že po mnoha letech bezproblémového příjmu signálu (hovor i data) se jim během letošního roku příjem výrazně zhoršil, nebo jim doma signál operátora Vodafone prakticky zmizel.

S nástupem 5G dochází k rekonfiguracím sítě

Jde přitom o městské lokality (Praha 4 a 5, Plzeň nebo Pardubice), kde je signál 5G, nikoliv samoty uprostřed lesa. Problémy se ztrátou signálu samozřejmě mohou mít různé příčiny, samotné 5G za to přímo nemůže, jde spíš o různé rekonfigurace sítě. Mobilní síť je totiž živý organismus a k úpravám samozřejmě dochází. Ale tentokrát by časový rámec odpovídal rekonfiguracím při nasazování 5G. A naopak by problémem neměl být konec 3G sítě.

„S nástupem 5G se mění struktura sítě, přibývají vrstvy v kmitočtových pásmech vhodných pro vyšší rychlosti, ale současně horší z pohledu pokrytí,“ vysvětlil mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec a dodal: „Zákazník může pozorovat třeba ‚o čárku‘ signálu méně na displeji telefonu, ale z pohledu služeb (rychlosti dat) na tom bude lépe.“

Pokud tedy zákazník operátora začne mít problémy s mobilním signálem na místě, kde byl doposud příjem bezproblémový, musí kontaktovat operátora a předat mu všechny potřebné informace. „Obecné konstatování, že se zhoršil signál, řešit neumíme, museli bychom opravdu řešit přesně konkrétní situace. Zmíněné lokality jsou městské, tam by signál měl být bez potíží,“ uvedl Luštinec.

Problém může být i v telefonu

Než se do reklamace pustíte, ověřte si, že problém není na vaší straně. Zkuste otestovat jiný mobil, závada může být právě v telefonu. Ověřte si, že nemáte starý přístroj s 3G, tuto část sítě již operátoři v tuzemsku letos vypnuli. V případě volání je nutné vyzkoušet i volání přes VoLTE, to většina současných telefonů podporuje, seznam má Vodafone na svých stránkách. Potřeba je i LTE SIM a některé modely musí být zakoupené u operátora.

Zákazník by také měl telefon aktualizovat, obvykle jsou aktualizace nabízené automaticky, ale jejich spuštění je potřeba vyvolat ručně. Podrobnosti jsou v menu nastavení, často jako samostatná položka, někdy to může být skryté v menu O telefonu či jiném.

Až pokud se ani s jiným přístrojem situace nezlepší, je nutné problém řešit s operátorem, ideálně přes jeho infolinku. Pokud je problém z nějakého důvodu neřešitelný, nezbude než operátora vyměnit.