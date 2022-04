Nemusíte utratit ani pět tisíc. Toto jsou nejlevnější 5G telefony na trhu

Doba, kdy uživatelé toužící po rychlých mobilních datech museli sáhnout hluboko do kapsy, je minulostí. Na trhu je k dostání již celá plejáda podstatně levnějších alternativ. Není ani výjimkou, kdy některý výrobce, jako je například Samsung, uvede souběžně hned dvě provedení daného modelu: levnější LTE variantu doplní dražší 5G verzí. Zatímco zhruba před rokem znamenalo pořízení 5G smartphonu investici v minimální výši 6,5 tisíce korun, letos za něj nemusíte dát ani pět tisíc. Tedy pokud se smíříte s faktem, že to jsou i rok staré modely, které již mají vesměs své (dražší) nástupce.

Nokia X10

Za zmíněných 6,5 tisíce korun lze pořídit aktuálně dva modely. Jedním z nich je Nokia X10, tedy hůře vybavený model z loni v dubnu představené dvojice novinek nejvyšší modelové řady této původně finské značky. Za uvedenou cenu nabídne 6,67" IPS displej s Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 400 pixelů) a standardní obnovovací frekvencí (60 Hz). Srdcem telefonu je procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G. Hlavní fotosestavu „iks desítky“ tvoří čtyři snímače: hlavní 48Mpix doplňují 5Mpix ultraširoký a dva dvoumegapixelové (pro makro a hloubku ostrosti). Čelní snímač má rozlišení 8 Mpix. Baterie disponuje 4 470 mAh.

Za uvedenou cenu je k mání paměťová varianta 4/128 GB. Ještě více šetřiví uživatelé mohou sáhnout po co do operační paměti štědřejším, ale z pohledu uživatelské naopak skromnějším provedení: 6/64 GB je o 500 korun levnější. Dodejme, že telefon podporuje paměťové karty (slot je hybridní), a to až do kapacity 512 GB.

Poco M4 Pro 5G

Na stejné částky na tuzemském trhu vyjde i Poco M4 Pro 5G, tedy listopadová novinka značky spadající pod čínské Xiaomi. Stejně jako nokia je na českém trhu k dostání jak v 64GB, tak v 128GB paměťovém provedení (s možností rozšíření o až 1 000 GB díky hybridnímu slotu). Ceny obou těchto variant, jejichž srdcem je procesor MediaTek Dimensity 810 5G, se shodují s „finskou“ konkurencí. Tedy 6,5 tisíce za vyšší a šest tisíc za nižší paměťovou verzi. „Hůře“ vybavené poko disponuje (logičtěji) 4GB operační pamětí, lepší provedení nabízí 6 GB. Oproti nokii má telefon menší, 6,6" palcový displej, který je však díky shodnému rozlišení (1 080 × 2 400 pixelů) o něco jemnější. Navíc disponuje i vyšší obnovovací frekvencí (90 Hz). Opět jde však o IPS panel. Hlavní fotoaparát poka tvoří pouze dva snímače: hlavní 50Mpix širokoúhlý a 8Mpix ultraširoký. Avšak čelní fotoaparát nabízí ve srovnání se stejně drahou nokií dvojnásobné, tedy 16Mpix rozlišení. Poco M4 Pro 5G je navíc osazeno i větší baterií (5 000 mAh).