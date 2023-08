Vodafone zrušil nejlevnější tarif pro mladé. Nové mají jen neomezená data

Nabídka studentských tarifů Vodafonu doposud vypadala následovně: operátor měl v řadě #jetovtobě základní tarif za 327 korun, který nabízel 3 GB dat, neomezené SMS a 250 minut volání. Výš v nabídce byl tarif za 544 korun, který měl 20 GB dat a neomezené volání i SMS. A za 653 korun měsíčně si mohli studenti pořídit tarif i s neomezenou porcí dat, ovšem s rychlostí omezenou maximálně na 10 Mb/s. Podmínkou aktivace byl věk pod 26 let a držení ISIC karty.

Teď operátor nabídku výrazně mění. Tarify jsou stále tři, zmizela nutná podmínka vlastnit průkaz ISIC, ale bez ní si zákazník připlatí. Věk do 26 let mezi podmínkami zůstává. Základní tarif #jetovtobě Basic+ stojí s ISIC kartou 487 korun měsíčně, bez ní vyjde na 577 korun. Uživatel za tuto částku dostane neomezená data, ovšem s rychlostí maximálně 4 Mb/s. To nemusí být rychlost, se kterou budou zájemci zcela spokojeni, pětkrát měsíčně tak dá operátor uživatelům možnost pustit si data maximální rychlostí.

Trochu spokojenější s rychlostí budou uživatelé tarifu #jetovtobě Super+, který stojí 657 korun s ISIC kartou a 747 bez ní. Tady je totiž rychlost dat omezena na už slušných 20 Mb/s. Opět je tu možnost pětkrát měsíčně data zrychlit na maximum a mladí si k tarifu mohou pořídit sluchátka AirPods 3. generace za jednu korunu. Nabídka platí ovšem jen pro nové uživatele.

Totéž mohou noví uživatelé udělat i u nejvyššího tarifu #jetovtobě Premium 5G. Ten nijak neomezuje rychlost přenášených dat a uživatelé mohou používat plnou 5G rychlost, jak se jim zlíbí a jak to síť dovolí. Za tento tarif ovšem zaplatí 857 korun s ISIC a 897 bez ní. Zvýhodnění se studentskou kartou tu tak není tak výrazné jako u nižších tarifů, na druhou stranu je to historicky nejspíš vůbec nejdražší studentský tarif v nabídce Vodafonu.

Vodafone tak ukazuje, jak v Česku pokračuje trend (ne)zdražování tarifů. Základní nejdostupnější tarif zmizel z nabídky bez náhrady, byť samozřejmě není vyloučeno, že ho nějakou formou Vodafone do hry vrátí: u nejlevnějších tarifů tak v rámci různých akčních nabídek činí operátor opakovaně. A nejdražší tarif sice má rekordní parametry, ale rekordní je právě i jeho cena.

Na druhou stranu se snaží být Vodafone vždy o pověstný fous výhodnější, než konkurence. Mnohdy je to ale skutečně jen drobounký rozdíl. A třeba z hlediska absolutní dostupnosti tarifů Vodafone rozhodně nevyhraje. O2 totiž nabízí studentský tarif už od 299 korun, zákazník dostane 3 GB dat, neomezené SMS a 120 minut volání do všech sítí.

Třeba u neomezeného tarifu stoji paušál od O2 649 korun měsíčně, tedy jen o 8 korun méně, než na kolik vyjde prostřední tarif Vodafonu. Data u O2 jsou přitom pomalejší, rychlost je maximálně 10 Mb/s s tím, že opět jde data pětkrát měsíčně zrychlit na maximum. T-Mobile nabídne za cenu 480 korun tarif s 10 GB dat a službou Pořád online, která po vyčerpání limitu omezí rychlost na 256 kbit/s.

T-Mobile má pak i alternativy k nejdražšímu studentskému paušálu Vodafonu. Za 700 korun měsíčně mohou mít mladí do 26 let neomezená data i volání s tím, že prvních 15 GB jede plnou rychlostí a pak platí omezení 10 Mb/s. A za 905 korun měsíčně se u T-Mobilu nemusí mladí omezovat vůbec.

Nabídka konkurence se může samozřejmě v aktuálním období s návratem do školních a univerzitních lavic měnit. Zdá se nám, že T-Mobile ji musel aktualizovat v tichosti relativně nedávno, ale i tam ke změnám dojít může. O2 má nabídku stabilní už delší dobu a tak by se změny v tarifech pro studenty také nabízely. Snad ale operátor nezanevře na ty, kdo nechtějí utrácet zbytečně moc. Studentský tarif startující na částce kolem 500 korun totiž rozhodně není žádná láce, ať už má neomezená data, nebo nikoli.