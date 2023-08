Vodafone to na sítích schytává za podporu festivalu LGBT hrdosti

„Festival Prague Pride poskytuje lidem možnost být sami sebou, propojuje je, oslavuje svobodu a zároveň upozorňuje na důležitá témata. Stejné cíle máme také ve Vodafonu, a proto jsme i letos jeho hrdým generálním partnerem,“ uvedl Vodafone v pondělí 7. srpna na svém facebookovém profilu k nové dočasné profilové fotce s firemním logem, v němž běžný červený podklad nahrazují duhové barvy.

Spustil tím však lavinu komentářů, často nenávistných, v nichž se lidé trefují i do kvality poskytovaných služeb či hrozí odchodem ke konkurenci. V komentářích padají mimo jiných nadávek a urážek i slova jako „humus“, „hnus“ či „úchyláci“. Řada komentujících pak v reakci na změnu profilové fotky oznamuje odchod ke konkurenci či neskrývá radost, že tak učinili již dříve.

Podle Charloty Dědkové z tiskového oddělení se Vodafone v tomto období s nenávistnými reakcemi setkává bohužel pravidelně. Operátor nicméně podotýká, že u něj nemá nenávist v jakékoliv podobě místo.

„To, že všichni lidé mají mít rovná práva, je prostý fakt. Nevidíme jediný důvod, proč bychom tento princip měli zpochybňovat nebo ohýbat, i když s tím nesouhlasí úplně každý. Co se týče podpory LGBTQ+ lidí, jedná se u nás o otázku lidských práv a dlouhodobě usilujeme nejen o narovnání podmínek tam, kde české zákony měří dvojím metrem, ale také vytváříme bezpečné prostředí pro všechny bez rozdílu,“ reagovalo na dotaz redakce iDNES.cz tiskové oddělení Vodafonu.

„Opravdu to není jen o vyvěšování duhového loga jednou ročně. Základem jsou u nás směrnice, které už od roku 2015 narovnávají oblasti, kde česká legislativa LGBTQ+ lidi diskriminuje,“ dodala Dědková. Jde například o volno na uzavření registrovaného partnerství nebo doprovod k lékaři.

„Poslední aktualizací bylo přidání kompenzace otcovské dovolené, která už v názvu nemyslí na duhové rodiny. Vodafone konkrétně nabízí šestnáct týdnů placeného volna pro druhého z rodičů, ať už se jedná o otce, nebo třeba partnerku. Ve Vodafonu vnímáme každého především jako člověka, a tak k němu přistupujeme i co se týče benefitů. Když se ve stejnopohlavním páru narodí dítě, má člověk zkrátka nárok na stejné věci jako v jakémkoliv jiném páru,“ doplnila Dědková.

Zaměstnanci se proti nenávisti vymezili

Není to zdaleka poprvé, co je Vodafone kvůli veřejné podpoře LGBT+ komunity terčem nenávistných komentářů. Nejinak tomu bylo i loni, kdy se pod duhovým logem sešly víc než dva tisíce komentářů včetně těch, které postnul početný zástup hejtrů. Zaměstnanci operátora se tak loni proti vlně nenávisti vymezili videem. Jeho prostřednictvím se rozhodli ukázat zejména to, jak mohou být takové komentáře zraňující.

„Pod rouškou anonymity je každý hrdina,“ vzkázal v něm generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic Petr Dvořák a poděkoval za všechny pozitivní komentáře, které se na Facebooku tehdy sešly.

V pořadí již třináctý ročník Prague Pride, jehož tématem jsou tradice a jejich význam pro fungování společnosti a nad nímž převzal záštitu ministr zahraničí za Piráty Jan Lipavský, probíhá od pondělí 7. srpna na Střeleckém ostrově. Během festivalového týdne se na 45 různých místech v hlavním městě uskuteční téměř dvě stovky akcí. Tradičním vyvrcholením festivalového týdne bude sobotní průvod hrdosti (Pride Parade), který půl hodiny po poledni vyrazí ze spodní části Václavského náměstí ulicemi Na Příkopě a Celetná na Staroměstské náměstí a dále pak Pařížskou a přes Čechův most do Letenských sadů.