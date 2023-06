Vodafone nabízí tarify za předplatné. Je jen na vás, kdy je využijete

Předplacené datově neomezené tarify jsou dostupné pouze prostřednictvím nové mobilní aplikace Vodafone One. Po jejím stažení si stačí vybrat z aktuální nabídky, vyplnit přihlašovací údaje a zaregistrovat svou platební kartu. Vybírat lze z celkem tří datově neomezených tarifů. Již názvy napovídají, že kopírují standardní nabídku operátora. Malé odlišnosti se však najdou, ovšem ne vždy jsou k lepšímu.

Například základní tarif Neomezený Basic One, který stejně jako Neomezený Basic+ obsahuje neomezené služby a přenosovou rychlost omezuje na 4 Mb/s, vyjde na 697 korun. To je o 49 korun výhodněji než uvedený tarif ze standardní nabídky (746 Kč). Vyšší tarif Neomezený Super One vychází naopak o šest korun dráže, než kolik Vodafone žádá za totožný tarif ze standardní nabídky. Neomezený Super+ totiž vyjde na 991 korun, operátor jej navíc po omezenou dobu nabízí ještě o 120 korun výhodněji. Nejvyšší tarif Neomezený Premium 5G One pak ve všech ohledech kopíruje standardní tarif Neomezený Premium 5G, tedy i cenou (1 307 Kč).

Tarify s přídomkem One mají tedy jasně daný měsíční poplatek, který se bude automaticky strhávat z platební karty vždy na začátku nového období. Zákazník má výdaje pod kontrolou a podle operátora nezaplatí ani korunu navíc. Není ani možné čerpat či platit služby po jednotkách. V případě využití možnosti eSIM může mít zákazník telefonní číslo a vybranou službu do pěti minut, v případě volby klasické SIM si ji aktivuje jako obvykle až po jejím doručení poštou.

Díky tomu, že si zákazník s pomocí platební karty tarif ve Vodafone One předplácí, může placení i třeba pozastavit. Tedy pozastavit tak využívání tarifu, což může přijít vhod třeba při delším pobytu v zahraničí, zákazník si tak sám určí, kdy chce mít tarif k dispozici a kdy ne. Stejně tak může svůj stávající tarif okamžitě změnit či zrušit. Veškeré změny provede přímo v aplikaci Vodafone One bez nutnosti pomoci prodejního personálu nebo zákaznické péče. Jenže předplacená tarifní nabídka má i svá úskalí.

Aplikace totiž v současnosti funguje jen pro nové SIM, smysl tak dává jen pro nové zákazníky a ty, kteří se rozhodli přenést své číslo od konkurenčního operátora. Podle operátora bude aplikace Vodafone One na základě zpětné vazby od zákazníků procházet dalším vývojem a v budoucnu se má zaměřit i na další produkty a funkce. Při využití nabídky předplacených tarifů Vodafone One je však nutné mít na paměti, že nelze využívat služby třetích stran. Stejně tak nelze využívat roaming mimo první zónu.

S předplacenými tarify Vodafonu mohou tedy zákazníci fungovat v roamingu pouze v zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Velké Británii. Toto omezení má však i jednu skrytou výhodu: při pobytu v blízkosti Švýcarska, které není členem EU, tak nehrozí, že by se telefon přihlásil do sítě některého tamního operátora, kvůli čemuž by byl zákazník vystaven riziku roamingových poplatků.