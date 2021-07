T-Mobile má akční tarif. Za cenu jako u konkurence nabídne více

T-Mobile je prakticky jediným operátorem, který už od léta 2017 nabízí v nepravidelných vlnách časově omezené akční tarify. Dlouho se zaměřoval na vysokou datovou porci, loni v září se však poprvé soustředil i na jeho cenu, což se nepříznivě promítlo právě do porce mobilních dat (více viz Letitý výhodný tarif T-Mobilu má novou podobu. Datově náročné zklame).

S daty je to v případě akčních tarifů T-Mobilu jako na houpačce: jednou nabídne velký datový objem, následně jej však sníží. A to až tak výrazně, že akční tarif z letošního března disponoval už jen 1 GB dat. Důvod byl nasnadě: šlo o tarif určený zejména pro předplacenkáře, který je měl zlákat k přechodu na tarifní služby (více viz Nový akční tarif T-Mobilu stojí jen 330 korun. Datovou porcí nenadchne).

Stejný datový objem si přitom zachovává i ve stávající podobě, v ostatních ohledech je ovšem o poznání výhodnější než ten předchozí. Zatímco březnová nabídka vyšla na 330 korun, současný akční tarif pořídíte jen za 304 korun, tedy o 26 korun levněji. Není to až tak vysoký cenový rozdíl, ale každá koruna k dobru se může hodit někde jinde. Nicméně nejen výše měsíčního paušálu je to, čím je současná akční nabídka výhodnější oproti té předešlé.

V nyní již předposlední podobě obsahoval akční tarif po dvou stech volných jednotek volání i SMS, tedy dvojnásobek, než bylo do té doby obvyklé u starších akčních nabídek zaměřených na vysoký datový objem. Ovšem aktuální „horký tarif letošního léta“, jak jej operátor prezentuje, oproti tomu volání ani SMS nikterak neomezuje, obě tyto služby jsou totiž zcela neomezené. Primárně tedy operátor současným tarifem cílí na skupinu zákazníků, kteří telefon hojně využívají k volání a posílání SMS, přičemž data pro ně nejsou až tak důležitá.

I tentokrát platí, že akční tarif, který je v nabídce až do 31. srpna a je stejně jako ostatní tarify T-Mobilu bez úvazku, lze pořídit výhradně jen online prostřednictvím webu operátora. A to jen v případech, kdy daný spotřebitel nemá s T-Mobilem uzavřenou doposud žádnou smlouvu nebo se rozhodne migrovat z předplacené služby Twist či přenést číslo od konkurence.

Navíc díky letošní letní akci operátora, která všem zákazníkům T-Mobilu přináší v létě neomezená mobilní data zdarma, se aktuální akční tarif až do konce srpna stává prakticky nejlevnějším zcela neomezený tarifem. I v jeho případě si totiž zákazník může v aplikaci Můj T-Mobile aktivovat balíček neomezených dat (více viz T-Mobile rozdává celé léto neomezená data. Zdarma a všem zákazníkům).

Současný akční tarif T-Mobilu je druhým nejlevnějším tarifem v nabídce síťových operátorů, který lze aktuálně pořídit. Levnější nabízí už jen Vodafone, a to tarif Start 130. Ten je sice o pět korun levnější než akční nabídka T-Mobilu, jenže oproti ní v ceně obsahuje výrazně méně služeb. Datový objem mají oba tarify sice shodný (1 GB), ale ten Vodafonu k tomu přidává už jen 130 volných minut.

Pětikorunový příplatek za akční tarif s neomezenými hovory a SMS se tedy bezesporu vyplatí. Neomezená data jsou pak v případě nabídky T-Mobilu již jen velmi příjemným letním bonusem.