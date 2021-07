Lidé si stěžují, že O2 zdražil tarif o 50 korun. Přidal za to 1 GB dat

Základní neomezený tarif O2 zdražil z 499 na 549 Kč. Současně se zvětšil objem datového balíčku v tarifu. Místo 1 GB s novou cenou tarif obsahuje dvojnásobnou porci dat.

Což se na internetu neobešlo bez negativních reakcí. Na tweet uživatele Mlynářka reagoval Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni. Ten zdražení přirovnal k nákupu, kde prodavač zákazníkovi přidá meloun za příplatek. „Představte si, že v obchodě vám u pokladny přihodí automaticky meloun, díky čemuž zaplatíte o 15 % víc s vysvětlením, že teď je po melounech hlad,“ napsal Hůle.

daniel hule @DanielHule ⚡Představte si, že v obchodě vám u pokladny přihodí automaticky meloun, díky čemuž zaplatíte o 15% víc s vysvětlením, že teď je po melounech hlad ⁉ Tak přesně toto teď @SkupinaPPF prostřednictvím @O2_CZ dělá i seniorům, kteří třeba melouny ani nejdí https://t.co/XAmeYf5uKA oblíbit odpovědět

Operátor na to reaguje, že na změnu ceny všechny zákazníky upozornil podle zákona: „Zákazníka jsme upozornili tak, jak nám ukládá zákon, tedy dva měsíce před plánovanou změnou na jeho pravidelném měsíčním vyúčtování. Při této jednostranné změně má zákazník právo na odstoupení od smlouvy nebo nás může kontaktovat osobně a společně nalezneme řešení,“ vysvětluje Jan Vavřík z tiskového oddělení O2.



Vousatý tarif

Samotný tarif má docela dlouhou historii. V průběhu let se měnilo jméno z Free 200 MB na Free Modrý až na současné označení Free+ Modrý. Od počátku stál 499 korun (s úvazkem) a vedle neomezeného volání a SMS původně obsahoval 200 MB dat. Postupem času operátor datový balíček zvýšil nejprve na 500 MB a následně na 1 GB bez změny ceny.

Ta se zvýšila až s poslední úpravou parametrů tarifu v červnu, pro stávající zákazníky se cena mění od 12. srpna. Datový balíček se zvýšil na 2 GB a cena vyskočila o 50 korun.

„Jedná se o tarif, který máme v nabídce téměř tři roky a od té doby se cena neměnila. Naopak jsme postupně zvyšovali objem dat – z původních 200 MB na 1 GB – a to beze změny ceny. V období pandemie, kdy data začali hojně využívat i lidé, kteří dříve dávali přednost hlasovému volání či SMS, výrazně narostla spotřeba dat i u tohoto tarifu. Zákazníci tak nemusí platit za dokoupení 1 GB dat 149 Kč. Cena tarifu s dvojnásobným objemem dat vzrostla jen o 50 Kč,“ komentuje změnu Vavřík.



Je pravděpodobné, že část uživatelů tarifu budou zákazníci, kteří využívají především neomezené volání a SMS. Dříve byl datový balíček v tarifu opravdu jen symbolický, až po poslední úpravě dává objem dat smysl alespoň pro základní práci s mobilním internetem. Jenže to část zákazníků vůbec nemusí využívat.

Neveřejná alternativa

Problém je, že z veřejně dostupných tarifů není u O2 v podstatě alternativa. Operátor má ještě dva levnější tarify, které však na jeho webu najdete jen v ceníku všech služeb. Nejlevnější je tarif Free Mini za 349 korun, který obsahuje neomezené volání a SMS v rámci sítě. K tomu je zde 60 minut do ostatních sítí a 50 MB dat.

Vhodnější náhradou za tarif Free+ Modrý bez dat by byl tarif Free Volání. Ten má neomezené volání do všech sítí a 50 MB dat. Stojí 399 korun. Jenže v ceníku je u tohoto tarifu poznámka, že ho nelze aktivovat na žádost zákazníka. To znamená, že ho musí nabídnout sám operátor.

A je velmi pravděpodobné, že v případě výpovědi smlouvy z důvodu jednostranné změny tarifu by zákazníkovi operátor nabídl právě tento tarif, případně slevu. Dodáváme, že všechny uvedené ceny tarifů u O2 jsou s úvazkem na dva roky, bez úvazku je cena o 150 korun vyšší. Úvazku se lze vyhnout při kombinaci více služeb. Konkurence dnes nabízí všechny tarify už bez úvazku.

U konkurence jedině akční tarif T-Mobile

A právě u konkurence se nespokojený zákazník může poohlédnout po alternativě. A až na jednu akční výjimku nic zásadně lepšího nesežene. T-Mobile má v podstatě identický tarif s Free+ Modrý. Jmenuje se Můj svobodný tarif M a 2 GB. Je o 25 korun levnější, vyjde na 525 korun. Ovšem do konce léta nabízí T-Mobile akční tarif s neomezeným voláním a SMS plus 1 GB dat za 304 korun.

Vodafone má dva levnější tarify za 299 a 399 korun. Neomezeného nenabízí nic, SMS se platí vždy, datový balíček má v obou případech 1 GB a u levnějšího tarifu je 130 minut volání, u dražšího pak 250 minut. Tarif s neomezeným voláním stojí 599 Kč a obsahuje 4 GB dat. Za stejnou cenu má operátor i úplně neomezený tarif včetně dat, ale se šnečí rychlostí 2 Mbit/s.

Virtuálové nabízí především předplacené služby, které v daných parametrech nejsou levnější. Zcela bez dat je tarif ČEZu Volání bez omezení. Obsahuje neomezené volání a 2 000 SMS. Vyjde na 299 Kč. Pokud by se však do tarifu přidala data, bude cena obdobná jako u tarifu O2 Free Modrý+.