Pozor před Vánoci na podvodné SMS. Často informují o nedoručené zásilce

„Nejnovější statistiky společnosti O2 ukazují, že nadále extrémně narůstá počet i rozsah podvodného jednání na internetu i v mobilní síti. Jen za poslední dva sledované měsíce říjen a listopad letošního roku šlo o téměř 500 milionů útoků, což je více než za celý loňský rok dohromady,“ uvedl bezpečnostní ředitel O2 Radek Šichtanc.

Zákazníci, kteří používají službu O2 Security, byli podle operátora ochráněni před více než miliardou bezpečnostních hrozeb. Jen v listopadu směřovalo na každého uživatele této služby, která na zařízení zákazníka hlídá veškerý datový provoz včetně přenosů na pozadí, v průměru 160 útoků.

Mezi útoky letos vedl jednoznačně malware zahrnující celou řadu škodlivých programů. Jde o nejběžnější a nejefektivnější formu kyberútoku na celém internetu. Na druhém místě pak byly phishingové útoky, kdy hacker rozesílá lidem zprávy a láká nejrůznějšími formami na kliknutí na odkaz vedoucí na nezabezpečenou stránku s cílem získat citlivé údaje.

Aktuálně nejčastějším typem podvodné zprávy je podle O2 phishingová SMS od přepravní společnosti, například falešné DPD, Česká pošta nebo PPL. Podvodník v ní často informuje, že zásilka dorazila do skladu a nelze ji doručit z důvodu chyb v adrese. Správné údaje má její příjemce upravit na zaslaném odkazu. Tím se však už dostane na falešné stránky a vyplňuje podvodníkovi citlivé osobní údaje, jako jsou například adresa, přístupové údaje do bankovnictví či CVC kód.

„Denně nám lidé nahlásí několik desítek SMS zpráv jako podvodných. My tyto podezřelé SMS zprávy okamžitě na oddělení bezpečnosti prověřujeme. Každý den na základě těchto tipů několik podvodných domén zablokujeme,“ dodal Šichtanc. Podvodné SMS zprávy je totiž možné zaslat na číslo 720 002 002 a od 13. prosince nově také na číslo 7726, které mají i ostatní operátoři.

Kontaktní čísla O2 nepodvrhnou Operátor O2 informoval, že všechna jeho kontaktní čísla mají nyní tzv. antispoofingovou ochranu. Nejdou tedy podvrhnout. Pokud tak zákazníkovi volá někdo například z nejčastěji používaného čísla 800 02 02 02, je to vždy operátor O2 a ne podvodník.

„Sezona nakupování dárků je v plném proudu. Doporučuji, aby byli lidé při online nakupování přes e-shopy i inzeráty velmi opatrní, neklikali na podezřelé odkazy a nevyplňovali žádné citlivé údaje na nedůvěryhodných webech. Pozor také na telefonáty s podivně výhodnými nabídkami, investicemi a podobně,“ doplnil Šichtanc.

Při obdržení SMS z neznámého zdroje by se měl příjemce na doporučení O2 zamyslet, zda je odesílatel důvěryhodný. Všímat by si měl i chyb či překlepů v samotném sdělení, podezřelé jsou i SMS s informací o výhře v soutěži, do které se příjemce nepřihlásil.

V případě jakýchkoli pochybností operátor doporučuje SMS neotevírat, v případě jejího otevření pak v žádném případě neklikat na v textu obsažený odkaz. Přijatou SMS, u níž má podezření, že jde o podvod, může zákazník přeposlat na výše uvedené číslo a následně ji ze svého telefonu smazat.

O2 dále radí: