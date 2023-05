Varují před podvodnými SMS. Podezřelou zprávu jim můžete přeposlat

„V uplynulých týdnech vidíme v naší síti velmi zvýšenou činnost útočníků. Rozesílají tisíce SMS našim zákazníkům s falešným upozorněním, že jim například končí platnost SIM karty a je třeba zaplatit symbolickou částku za prodloužení,“ varoval ředitel bezpečnosti O2 Radek Šichtanc s tím, že zákazník velmi snadno získá dojem, že se nachází na skutečné O2 dobíjecí bráně.

Příklady textů podvodných SMS: Vážený zákazníku u čísla 602 XXX XXX došlo k omezení Vašich služeb. Služby budou obnoveny po aktualizaci v „odkaz“. Děkuji za pochopení. Váš mobilní operátor.

O2CZ: Dobry den, platnost vaší SIM karty zítra vyprší. Proveďte požadovanou platbu ještě dnes. Zaplaťte pomocí odkazu a získejte měsíc tarifu zdarma - „odkaz“

[CeskaPosta] Neuspesny pokus o doruceni zasilky 10865345CZ. Prejdete na www.ceskaposta.new-tracking.com a potvrdte svou adresu k dalsimu doruce!

PRE informuje, Pavel Novák. Máte nárok na získání přispěvků na bydlení a úsporný energetický tarif. Získat: „odkaz“

Podvodné SMS totiž standardně přes odkaz ve sdělení odkazují na falešné webové stránky, které se tváří jako ty skutečné. Tedy například jako web kurýrní společnosti, banky či právě platební brány Moje O2. Podvodníci se tímto způsobem snaží primárně dostat k platební kartě či přihlašovacím údajům do různých portálů a aplikací.

„Doporučuji být proto velmi obezřetný a na odkazy v podobných SMS zprávách neklikat a odesílatele si zablokovat a nahlásit operátorovi. Pomůže nám to podvodníky zastavit,“ dodal Šichtanc.

O2 proto v této souvislosti zavedlo nové kontaktní číslo 720 002 002, na které mohou zákazníci všechny podezřele SMS přeposílat.

„Takto přeposlané SMS zprávy jsou směrovány přímo na útvar Bezpečnosti, pro který je obsah SMS zpráv důležitou informací a důkazem o podvodné aktivitě,“ informuje operátor s tím, že na základě těchto SMS může blokovat zdroj jejich rozesílání a také blokovat zaslané URL odkazy v rámci služby O2 Security, čímž ochrání další zákazníky.

Při obdržení SMS z neznámého zdroje by se měl příjemce na doporučení O2 zamyslet, zda je odesílatel důvěryhodný. Všímat by si měl i chyb či překlepů v samotném sdělení, podezřelé jsou i SMS s informací o výhře v soutěži, do které se příjemce nepřihlásil.

V případě jakýchkoli pochybností operátor doporučuje SMS neotevírat, v případě jejího otevření pak v žádném případě neklikat na v textu obsažený odkaz. Přijatou SMS, u níž má podezření, že jde o podvod, může zákazník přeposlat na výše uvedené číslo a následně ji ze svého telefonu smazat.

O2 dále radí:

Osobní či přihlašovací údaje do samoobsluhy Moje O2 vyplňujte jen na O2 stránce nebo využijte přihlášení přes mobilní aplikaci.

Nikdy nepřeposílejte ani nesdělujte svá hesla nebo přístupové údaje.

Dobře si zabezpečte mobilní telefon i další elektronická zařízení zámkem a heslem.

Instalujte si mobilní aplikace pouze z ověřených zdrojů

V případě podezřelého nebo obtěžujícího volání nepokračujte v hovoru. Následně jej nahlaste Policii ČR.