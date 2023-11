Operátoři mají bič na internetové šmejdy. Musíte se však zapojit

Prvotní snahou internetových útočníků rozesílajících podvodné textovky zneužívající jména známých společností je zaskočení příjemce. Tedy sdělením v SMS v něm vyvolat obavu, že v případě, nebude-li rychle reagovat, o něco důležitého přijde či něco promešká. Častým vodítkem, že není něco v pořádku, je krkolomný písemný projev. A také, pokud už příjemce klikne na odkaz obsažený v SMS, samotná webová adresa stránek, které se přitom snaží tvářit jako skutečné.

Příjemce podvodné SMS, který pouze bezmyšlenkovitě následuje veškeré pokyny, dává všanc zejména své úspory. Hlavním cílem podvodníků je totiž získání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví či platebních údajů, tedy čísla platební karty a dalších s ní spojených potřebných náležitostí.

Přispět k potírání takové nekalosti může i sám příjemce takové podezřelé SMS. Stačí ji jednoduše přeposlat svému operátorovi. Centralizovanou službu pro hlášení podvodů prostřednictvím textových zpráv zavedl nově i Vodafone, a to jako poslední z tuzemských mobilních operátorů.

Jak smishing rozpoznat a jak postupovat? Telefonní číslo odesílatele může připomínat nebo přímo napodobovat například banku, úřad, doručovací společnost. U každé zprávy proto pečlivě posuzujte hlavně obsah.

Nevyžádané SMS, např. o výhře v soutěži, do které jste se nikdy nepřihlásili, jsou podezřelé.

SMS s chybami naznačuje strojový nebo automatický překlad.

Odkazy často vybízejí k vyplnění osobních údajů, potvrzení přístupových hesel nebo poskytnutí přístupu do vašeho telefonu.

Pamatujte, že banky, úřady ani poskytovatelé doručovacích služeb po vás nikdy nebudou chtít osobní informace prostřednictvím SMS.

Pokud z odkazu v SMS nepoznáte, na jaké stránky vás navedou, neklikejte na něj.

Pravost SMS můžete ověřit u odesílatele. K tomu ale využijte kontakty z oficiálních zdrojů banky, úřadu, pošty atd. Ty v SMS mohou být opět zavádějící.

Pokud v návaznosti na popisované jednání přijdete o peníze na účtu, řešte vše obratem s bankou, která může v některých případech peníze ještě zachránit. Pokud je vám způsobena škoda, oznamte to také Policii ČR. Zdroj: Policie ČR

Zákazníci Vodafonu tak v případě přijetí podezřelé SMS mohou takovou textovku jednoduše přeposlat na číslo 7726 a operátor ji obratem prověří. Díky tomu tak může pružně reagovat na aktuální podvodnou kampaň a v případě nutnosti neprodleně zablokovat odkaz obsažený v SMS nebo telefonní číslo, ze kterého zpráva jeho zákazníkům přichází. Přeposláním podvodné textovky zákazníci ochrání nejen sebe, ale i další potenciální oběti, které by mohly útočníkům naletět a přijít tak o peníze či citlivá data.

„Základním varovným signálem je, když se kdokoliv přes telefon snaží získat osobní data nebo přístupová hesla. Žádná legitimní instituce, jako je například banka nebo policie, by nikdy nežádala o tyto citlivé informace po telefonu,“ upozornil ředitel korporátní bezpečnosti Vodafonu Jan Šánek.

Již v červnu na takzvaný smishing (mix slov SMS a phishing), tedy lákání citlivých údajů z lidí prostřednictvím SMS reagovalo podobným způsobem konkurenční O2. V souvislosti s tehdejší vlnou podvodných textovek s falešným upozorněním třeba na končící SIM spolu s nutností uhradit symbolickou částku za prodloužení zavedlo kontaktní číslo 720 002 002. Na něj mohou zákazníci tohoto operátora přeposlat všechny podezřelé SMS, směrovány jsou přímo na útvar Bezpečnosti.

Prvním operátorem, který službu pro nahlašování podvodných SMS zavedl, je T-Mobile. Kontaktní číslo 7726 mohou jeho zákazníci využívat už od loňského jara.

„Náš tým SMS analyzuje a informace z textu následně použije pro aktualizaci SMS Firewallu. Následně čísla zablokujeme, a tím ochráníme naše zákazníky,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Zuzana Netolická z tiskového oddělení T-Mobilu.

Operátoři všeobecně doporučují v případě jakýchkoli pochybností SMS neotevírat. Pokud ji už příjemce otevřel, měl by se vyvarovat kliknutí na v textu obsažený odkaz. Poté, co zákazník podezřelou textovku přepošle na kontaktní číslo svého operátora, měl by ji ze svého telefonu smazat.