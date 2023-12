Našli jste pod stromečkem nový mobil? Nepodceňte následné kroky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Není vůbec nic neobvyklého, že dostanete nový mobil darem. A to třeba právě o Vánocích. Pokud se vám taková věc poštěstí, je třeba myslet na to, co bude dál. Existuje totiž několik kroků, které byste určitě měli podniknout.