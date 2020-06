Vysokorychlostní mobilní signál pokryl další stanice pražského metra

Nyní je podle informací pražského dopravního podniku (DPP) v plánu dobudování pokrytí na větší části linky A, kde bude po připojení Malostranské příští týden a Hradčanské a Dejvické v červenci pokryt celý úsek od Nemocnice Motol po Můstek. Na lince B je nyní pokryt úsek od Florence po Palmovku a od Smíchovského nádraží po Anděl, následovat má Českomoravská. Na lince C je signál mezi stanicemi Roztyly a Nádraží Holešovice.



Naposledy byl signál v metru rozšířen začátkem června do stanic a tunelů kolem Anděla a Smíchovského nádraží. Na konci dubna byl pokryt úsek Muzeum–Můstek (více viz Nejvytíženější úsek trasy A pražského metra pokryl mobilní signál) a začátkem dubna se signál rozšířil do stanic Křižíkova a Invalidovna (více viz Pokrytí metra signálem zaostává za plánem. Rozšíří se do konce června).

Operátoři doposud pokryli 25 z 61 stanic. Metro pokrývají na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle nich vyjde v průměru na deset milionů korun. Práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí. Odhadovaná investice do kompletního zasíťování pražské podzemky je půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy).

Na pokrytí se podílejí všichni tři čeští operátoři a firma CETIN. Dozorčí rada DPP v roce 2018 schválila smlouvu s konsorciem na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky). Kompletně má být metro podle dřívějších informací konsorcia pokryto signálem v roce 2022. Plánovaná nová linka D by se měla pokrývat signálem už při výstavbě.