Pokrytí metra signálem zaostává za plánem. Rozšíří se do konce června

Podle harmonogramu realizace mělo být do letošního prvního čtvrtletí pokryto LTE signálem celkem 28 stanic včetně navazujících tunelů metra. Loni o tom bez bližšího upřesnění informovala mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková (více viz Mobilní signál pokryje další úseky pražského metra. Ale až příští rok). Aktuálně však cestující mohou mobilní služby ve standardu LTE využívat pouze v 18 stanicích a přilehlých tunelech, to je jen o dvě stanice více než koncem loňského roku.

K již dříve pokrytým úsekům Bořislavka - Nemocnice Motol na trase A a Nádraží Holešovice - Roztyly na trase C nově přibyla trasa B, nicméně konkrétně jen úsek mezi stanicemi Křižíkova a Invalidovna. Testovací provoz spustili mobilní operátoři ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností CETIN v těchto dnech.

Původně přitom mělo být do konce letošního března pokryto nově celkem 16 stanic a přilehlých tunelů. Podle T-Mobilu nebyl původní cíl splněn zejména kvůli pomalému stavebnímu řízení. Na přípravných pracích se podepsal i současný stav v souvislosti s koronavirovou epidemií. Podle operátora musí totiž i pracovníci pod zemí dodržovat předepsané zásady, stavební firmy se navíc potýkají s vyšší nemocností.

Pokud se podaří i přes tyto překážky dosáhnout nově stanoveného cíle, tak již v létě by měly být mobilním signálem pokryty stanice v širším centru Prahy. Již v následujících týdnech se má pokrytí dočkat třeba i jeden z nejvytíženějších úseků trasy A, tedy část mezi stanicemi Můstek a Muzeum.

Nejznatelnější posun letos zaznamená trasa B, kde mají být do konce června nově pokryty úseky mezi stanicemi Florenc a Českomoravská a mezi Andělem a Smíchovským nádražím. Rozšíření pokrytí je naplánované i na trase A, kde by se od poloviny roku měli cestující nově připojit k LTE síti také mezi stanicemi Staroměstská a Dejvická.

Všechny stanice pražského metra včetně tunelů mají být pokryty mobilním signálem do roku 2022. Odhadovaná investice do kompletního zasíťování pražské podzemky je půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy). Dozorčí rada DPP v dubnu 2018 schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky). Smlouva nezahrnuje pouze pokrytí již existujících tras, věnuje se i postupu v případě rozšiřování metra o další nové stanice či úseky. Všechny zúčastněné strany tak v současnosti společně koordinují další kroky tak, aby třeba pokrývání plánované trasy D probíhalo již během její výstavby.