Nejvytíženější úsek trasy A pražského metra pokryl mobilní signál

Na pokrytí se podílejí všichni tři čeští operátoři (O2, T-Mobile, Vodafone) a společnost CETIN. Podle dřívějších informací se původní plán pokrytí o několik měsíců opozdil, na což měla vliv i epidemie nového typu koronaviru (více viz Pokrytí metra signálem zaostává za plánem. Rozšíří se do konce června). Do léta chce nicméně konsorcium dokončit pokrytí úseků metra v centru metropole. LTE síť by se měla rozšířit na úseky Staroměstská–Dejvická, Florenc–Českomoravská a Smíchovské nádraží – Anděl.

Kromě nyní spuštěného úseku a části metra B mezi Invalidovnou a Křižíkovou začátkem dubna je dnes na trase A signál mezi čtyřmi stanicemi v úseku Bořislavka – Nemocnice Motol a na trase C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Roztyly.

Operátoři metro pokrývají na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle nich vyjde v průměru na deset milionů korun. Práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí. Kompletně má být pražské metro, které má v současnosti 61 stanic, podle dřívějších informací konsorcia pokryto v roce 2022. Odhadovaná investice do kompletního zasíťování pražské podzemky je půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy).

Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem operátorů, a to na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky). Smlouva nezahrnuje pouze pokrytí již existujících tras, věnuje se i postupu v případě rozšiřování metra o další nové stanice či úseky. Všechny zúčastněné strany tak v současnosti společně koordinují další kroky tak, aby třeba pokrývání plánované trasy D probíhalo již během její výstavby.

