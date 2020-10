LTE síť pokrývá víc než polovinu stanic metra. Nově Háje a Chodov

Do konce listopadu pokryje LTE signál stanici Opatov na lince C a stanice Národní třída a Náměstí Republiky na trase B. Po jeho rozšíření bude cestujícím vysokorychlostní síť dostupná na trase C od stanice Nádraží Holešovice po konečnou stanici Háje a na trase B od Smíchovského nádraží po Českomoravskou.

Podle pražského dopravního podniku (DPP) se sítě LTE dočkají cestující v prosinci také ve stanicích Náměstí Míru na lince A a Nové Butovice a Hůrka na lince B. V příštím roce se plánuje rozšíření sítě do stanic Flora (linka A), Radlická a Jinonice (linka B).

Na pokrytí se podílí všichni tři operátoři, tedy O2, T-Mobile a Vodafone, a s nimi firma CETIN. Dozorčí rada DPP předloni schválila smlouvu s konsorciem na 20 let, kdy za prvních deset let operátoři vyplatí dopravnímu podniku 120 milionů korun (více viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky). Kompletně má být pražské metro podle dřívějších informací konsorcia pokryto signálem v roce 2022.

Metro pokrývají operátoři na vlastní náklady, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi podle nich vyjde v průměru na deset milionů korun. Práce se provádí pouze ve zhruba tříhodinové noční pauze, kdy metro nejezdí. Odhadovaná investice do kompletního zasíťování pražské podzemky je půl miliardy korun (více viz Operátoři chtějí pokrýt metro včetně tunelů. Dají za to půl miliardy).

V metru i 5G. Vodafone už s pokrýváním začal

Podle srpnového vyjádření ředitele DPP Petra Witowského by v budoucnu v metru mohla být i 5G síť. „Chceme ve spolupráci s operátory rozšiřovat do celé sítě pražského metra nejmodernější technologie, což je v tuto chvíli vysokorychlostní síť LTE, v budoucnu pak i 5G,“ uvedl Witowski.



První vlaštovkou v tomto ohledu je Vodafone, který již 5G ve vybraných stanicích a přilehlých tunelech spustil. A to díky nasazení technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) umožňující dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G (více viz Na toto zařízení se v metru podívat nemůžete. Zařídí vám internet). Podle dřívějších informací operátora by i v aktuálně pokrytých stanicích linky C, tedy Háje a Chodov, mělo být jeho zákazníkům dostupné 5G.

Aktuálně je ovšem k využití tohoto nejrychlejšího připojení v metru nutné použít certifikovaný smartphone z distribuce Vodafonu. S možností využívat i 5G smartphony z českého open marketu se podle dřívějšího vyjádření tiskového mluvčího Vodafonu Ondřeje Luštince pro redakci Mobil.iDNES.cz počítá až v dalším kroku.