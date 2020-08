Další dvě stanice metra mají LTE pokrytí. Brzy přibude i Dejvická

Pokrytí stanic a tunelů pražského metra mobilním signálem včetně internetu pokračuje. Nejlépe na tom bude linka A, která bude kompletně pokrytá v úseku od konečné Nemocnice Motol až po stanici Můstek.

Na lince B je pokrytá část mezi stanicemi Nádraží Smíchov a Anděl a v těchto stanicích. Dále je signál v pěti stanicích mezi Florencí a stanicí Českomoravská. Do konce prázdnin pak bude signál dostupný i ve stanicích Karlovo náměstí a Můstek.

Pokrytí mobilním signálem zajišťuje Dopravní podnik ve spolupráci s operátory O2, T-Mobile a Vodafone a také s telekomunikační společností Cetin. „Chceme rozšiřovat do celé sítě pražského metra nejmodernější technologie, což je v tuto chvíli vysokorychlostní síť LTE, v budoucnu pak i 5G,“ uvádí generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Pokrývání stanic bude pokračovat i nadále. Na podzim by měl být signál ve všech stanicích širšího centra Prahy, dopravní podnik zmiňuje stanice Národní třída, Náměstí Republiky, Náměstí Míru a další dvě v Praze 3, nebo Praze 5 v závislosti na zahájení prací na připravované modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad. Signál bude zaveden i do stanic linky C na Jižním městě: Chodov, Opatov a Háje.

Konec wi-fi

Současně s rozšiřováním pokrytí metra mobilním signálem LTE se dopravní podnik rozhodl ukončit pilotní projekt připojení k internetu přes wi-fi. Podle ředitele podniku Witowského by náklady na kompletní pokrytí metra vyšly na stovky milionů korun a údržba by spolkla další desítky milionů.

„Tyto prostředky jsme ušetřili, když jsme se rozhodli pokrýt metro sítí LTE. O její instalaci, provoz a údržbu se stará konsorcium operátorů a společnost Cetin,“ dodal Witowski.