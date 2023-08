Těžko uvěřit, jak málo může stát tarif se 180 GB dat

Tarif za stabilních 9,99 eur měsíčně, tedy v přepočtu zhruba 240 korun. Už to je lákavá nabídka, kterou navíc umocňuje fakt, že za tuto sumu dá italský Iliad běžně štědrých 150 GB dat. O něčem takovém si čeští mobilní uživatelé mohou nechat leda zdát.

Iliad navíc několikrát do roka přijde s ještě výhodnější nabídkou, letos je to však teprve podruhé. Respektive potřetí, vezmeme-li v potaz pro tohoto operátora neobvyklou nabídku z přelomu března a dubna, kdy oprášil svou loňskou vánoční nabídku v podobě dočasného snížení ceny standardního tarifu se 120 GB na pouhých 7,99 eura (zhruba 195 Kč).

Aktuální akce nicméně kráčí v původních šlépějích. Iliad tedy za obvyklou měsíční částku 9,99 eur (zhruba 240 korun) opět dočasně láká na o něco štědřejší porci mobilních dat. Dodejme, že letošním standardem je 150 GB, tedy o 30 GB více dat než byl loňský standard.

A právě o stejnou porci dat nyní navýšil obvyklý letošní standard. Za obvyklý měsíční paušál tak zákazník, který se rozhodne aktuální nabídky využít, získá velmi lákavých 180 GB dat. Jeden gigabajt tak teoreticky vyjde na zhruba pět eurocentů, tedy v přepočtu 1,35 koruny, jelikož ostatní služby, tedy hovory (a to včetně mezinárodních na pevné i mobilní čísla vybraných zemí) i SMS jsou neomezené. Tarif je možné aktivovat zhruba do poloviny září. A to za obvyklých podmínek, tedy s nutností úhrady aktivačního poplatku ve výši jednoho měsíčního paušálu, od kterého Iliad stále neupustil.

180 GB dat ani ne za 250 korun je vskutku skvělá nabídka. V Česku žádný podobný tarif, který by se tomu italskému alespoň trochu přibližoval, nenajdeme. V současnosti je mu po cenové stránce nejbližší akviziční nabídka Vodafonu: obsahuje rovněž neomezené hovory i SMS, ale při ceně 327 Kč měsíčně přináší jen 3,5 GB dat. A to navíc byl Iliad letos i ještě o něco štědřejší: od května do zhruba poloviny června totiž za nepozměněnou cenu nabízel hned 200 GB dat. Tedy jen nepatrně méně, než standardně nabízí jeho mateřská společnost na domácí půdě ve Francii. Francouzskou společností provozovaný operátor Free má totiž v nabídce 210GB tarif, avšak za dvojnásobek standardní ceny toho italského (19,99 eur vs. 9,99 eur).

Je nicméně nutné zmínit, že nabídka italského Iliadu se striktně omezuje na nabídku tarifů s omezenou datovou porcí. Zájemci o neomezená data u něj nepochodí. V tomto ohledu tak mají četní světoví operátoři včetně těch českých navrch. Jenže ceny takových tarifů jsou úplně jinde, než za kolik omezenou, ale velmi štědrou datovou porci nabízí Iliad.