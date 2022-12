Místo dalších dat příjemné zlevnění. Italský zázrak dá 120 GB za hubičku

Kdysi akční tarif, který za 9,99 eura, tedy v přepočtu něco málo přes 240 korun, obsahuje 120 GB dat, se stal standardní nabídkou italského operátora Iliad. Za stejnou částku letos nabídl už i tarif se 160 GB dat, pořídit si jej bylo možné do 20. listopadu. Jen pár dní po konci akční nabídky přišel operátor s novou akcí. Ne však v podobě dalšího navýšení dat.

Tentokrát se zaměřil právě na svůj standardní tarif. A italští mobilní uživatelé nemusí být vůbec zklamaní. Až do 15. prosince jej lze totiž pořídit ještě výhodněji, a to za pouhých 7,99 eura, tedy v přepočtu přibližně za 195 korun. To je suma, o níž se zákazníkům českých operátorů může jen zdát. A to zejména v současnosti, kdy tuzemští operátoři kvůli zdražování energií přistupují ke zdražování služeb.

Z českých mobilních operátorů nabízí aktuálně nejlevnější tarif O2. Stojí 249 korun, což je o 54 korun víc oproti akční nabídce Iliadu, a pořídit jej lze po omezenou dobu (do 31. prosince). Nesrovnatelná je tuzemská nabídka s tou italskou i z pohledu v ceně obsažených služeb. Kromě toho, že český tarif Free+ Start obsahuje neomezené volání a SMS pouze do vlastní sítě (O2), tak tristní rozdíl v jeho neprospěch panuje v případě mobilních dat.

Zatímco italští mobilní uživatelé pořízením výše zmíněného tarifu získají 120 GB, tak ti tuzemští si v případě aktuálně nejlevnějšího tarifu síťového operátora musí vystačit pouze s 1,5 GB dat. I tak v případě tarifu O2 získají víc, než nabízí druhý nejlevnější tarif na trhu. Tím je Start 130 od Vodafonu. Ten za 299 korun měsíčně přináší pouze 130 volných minut, nicméně do jakékoli sítě, a k tomu už jen 1 GB mobilních dat.

Italská nabídka je pro tuzemské mobilní uživatele opět jako ze světa snů. Je však i nadále nutné připomenout, že Iliad zpoplatňuje aktivaci tarifu, a to standardně částkou 9,99 eura. To je naopak záležitost, kterou tuzemští mobilní uživatelé již řadu let neznají. Nicméně v kontextu s výší měsíčních nákladů a datové štědrosti tarifů lze toto Iliadu odpustit.

V případě, že není pro potenciálního zákazníka z řad italských mobilních uživatelů rozhodující cena, ale dává důraz na porci dat, může si i nadále za obvyklých deset eur pořídit neomezený tarif se 150 gigabajty dat. Každopádně musí pamatovat i na to, že v rámci EU může vyčerpat bezplatně jen nepatrný zlomek ze štědrých datových objemů. V případě 150GB tarifu je to 9 GB, u akčního 120GB pak 7 GB.