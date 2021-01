Po SIM u O2 zmenšili i její nosič. Ušetří tuny plastu

Zatímco samotná SIM prošla během své existence procesem miniaturizace, kdy se z původního rozměru kreditní karty „smrskla“ až do podoby nanoSIM, její nosič i přes miniaturní rozměry SIM zůstal na původní velikosti. Operátor O2 se ovšem rozhodl pro radikální změnu, která ušetří spoustu plastu.

Jeho zákazníkům, ať už novým, nebo těm, co jsou z jakéhokoli důvodu nuceni vyměnit starou SIM, se tak od nového roku do rukou dostává nezvykle malý kus plastu. Operátor totiž původní rozměry plastového nosiče microSIM/nanoSIM zmenšil na polovinu.

„V O2 jsme na životní prostředí nepřestali myslet a i nadále se snažíme recyklovat, s plasty zacházet co nejšetrněji a vymýšlet jejich úsporu,“ vysvětlila změnu rozměrů CSR manažerka O2 Marie Mališková. Poukázala přitom, že až do minulého roku byla pro lidi i společnosti recyklace jedním z prioritních témat. Avšak s příchodem koronavirové pandemie se situace změnila: co není nyní balené v plastu, je totiž považováno za potenciálně nebezpečné.

Operátor zároveň pokračuje v kampani vyzývající k recyklaci nepoužívaných mobilů. Právě v povánočním období, kdy řada mobilních uživatelů dostala nové telefony, je toto téma opět aktuální. V českých domácnostech totiž leží bez užitku dlouhodobě miliony mobilů, řada materiálů z nich by přitom mohla být díky recyklaci opětovně využita.

Vysloužilý mobil lze odevzdat v kamenných prodejnách O2. Z každého odevzdaného zařízení k ekologické likvidaci pak operátor věnuje 25 korun na provoz Linky bezpečí.

„Jen v loňském roce bylo u O2 odevzdáno 11 417 starších zařízení, díky čemuž získala Linka bezpečí téměř 300 tisíc korun,“ informoval operátor.