Slovenské O2 odmění zákazníky 120 korunami, když budou šetřit

Slovenský mobilní trh se od toho českého v jednom výrazně odlišuje: působí na něm totiž čtyři mobilní operátoři. Tím nejmladším je 4ka, kterou provozuje společnost Swan patřící do telekomunikačního holdingu DanubiaTel. Operátor 4ka, který disponuje vlastní infrastrukturou, na tamní trh vstoupil v říjnu 2015. A například slovenské O2 už v minulosti ukázalo, že v silnější konkurenci je nutné do boje o zákazníky vyrazit se zajímavou nabídkou. S jednou zajímavostí se o ně uchází i v současnosti.

Zprvu je nutné zmínit, že nabídka slovenského operátora se od nabídky jemu nadřízeného tuzemského O2 výrazně liší. Zatímco čeští zákazníci mohou vybírat z celkem osmi tarifů, kdy jedna polovina připadá na ty s FUP a druhá pak nechává zákazníkovi ve spotřeba mobilních dat naprostou volnost, tak slovenské O2 aktuálně nabízí pouze tři paušální tarify: Základný, Pohodový a Bezstarostný. Ceny začínají na 19 eurech (tarif Základný – 5 GB, 100 minut a neomezené SMS), tedy v přepočtu 450 korunách. Za vyšší tarif se oproti tomu nižšímu připlácí navrch vždy 10 eur (necelých 240 korun).

Přímé srovnání s nabídkou českého O2 je možné až v případě dvou vyšších tarifů. Tarif Pohodový obsahuje neomezené volání i SMS a k tomu 10 GB dat. Tedy stejné služby jako Free+ Bronzový, za který si český operátor účtuje měsíčně 699 korun. To je o zhruba 11 korun více, než kolik stojí Pohodový: 29 eur, tedy v přepočtu necelých 688 korun.

Zajímavější je však srovnání slovenského nejvyššího tarifu, s nímž zákazníci získají neomezená data, s datově neomezenou nabídkou českého O2, která standardně obsahuje již výše zmíněnou čtveřici tarifů. Z pohledu služeb však slovenskému tarifu odpovídá pouze tuzemský Neo Bronzový, u obou totiž operátoři uplatňují rychlostní omezení datových přenosů na 20 Mbit/s. Avšak zatímco zákazníci českého O2 zaplatí 1 099 Kč, tak slovenští 39 eur, tedy v přepočtu jen něco málo přes 924 korun. Slovenský tarif tak vychází o více než 170 korun výhodněji, je navíc jen o 25 dražší než základní datově neomezený tarif českého operátora s rychlostním omezením 10 Mbit/s (Neo Modrý).

Tarif Volání SMS Data Cena Základný 100 minut neomezené 5 GB 19 eur Pohodový neomezené neomezené 10 GB 29 eur Bezstarostný neomezené neomezené neomezené (rychlostní omezení na 20 Mbit/s) 39 eur (v případě spotřeby dat do 15 GB cashback ve výši 5 eur)

Slovenští zákazníci však oproti těm českým mohou za tento tarif platit ještě méně. Teoreticky by mohlo jít o čtvrtý tarif v nabídce slovenského O2, to se však vydalo jinou cestou, cestou služby Cashback. Zákazník může totiž v závislosti na datové spotřebě získat slevu z měsíčního paušálu, a to ve výši 5 eur (téměř 120 Kč). Má to jedinou podmínku: v zúčtovacím období nesmí prodatovat více než 15 GB dat. Pokud tuto hranic nepřekročí, pak daný měsíc za tarif zaplatí jen 34 eur (806 Kč).

Další slovenská konkurence, tedy Orange, Telekom a ani v úvodu zmíněná 4ka srovnatelný tarif (neomezená data s omezením 20 Mbit/s) v nabídce nemají. V nabídkách mají shodně vždy jeden datově neomezený tarif. Tarif Go Safe Exclusive, u něhož Orange po vyčerpání 1 000 GB sníží přenosovou rychlost na 10 Mbit/s, vyjde na 67 eur, tedy v přepočtu 1 588 Kč. Telekom nabízí T Nekonečno Max, který vychází o tři eura (cca 71 korun) dráže než nabídka operátora Orange, oproti níž však přenosovou rychlost nijak neomezuje. V případě v úvodu zmíněné 4ky pak datově neomezený tarif Sloboda ∞ + vyjde na lákavých 23 eur, tedy v přepočtu pouhých 545 korun.

Po čtvrtém operátorovi dlouhodobě volají i čeští mobilní uživatelé. Dosavadní aukce kmitočtů pro 5G sítě však nového hráče na tuzemský mobilní trh nepřivedly a v dohledné době se v tomto směru patrně nic nezmění. Společnost Poda, která coby jeden z nováčků uspěla v aukci uskutečněné v roce 2017, jej totiž nevytvoří, svůj frekvenční příděl nedávno prodala Vodafonu, a nový šéf Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert naznačil, že v současnosti nevidí možnost pro vstup nového hráče. Chce se naopak zaměřit na podporu virtuálních operátorů, kteří však nebudou patrně dostatečně agilní, aby se díky nim rozhýbaly ledy na českém mobilním trhu.