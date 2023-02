Čtvrtý operátor není teď reálný. ČTÚ podle nového předsedy podpoří virtuály

Ebert se ujal funkce předsedy ČTÚ v úterý 1. února poté, co skončilo funkční předsednické období Hany Továrkové. Ta na začátku týdne podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) rezignovala i na své členství v Radě ČTÚ. Ministerstvo zřejmě vypíše tendr na obsazení jejího místa v radě do konce funkčního období. O novém předsedovi úřadu rozhodla 19. října vláda na návrh ministra Síkely.

„Očekávání z aukce kmitočtů se nenaplnila a já v současnosti nevidím možnost pro vstup nového hráče. Cestu vidím spíš v pomoci virtuálním operátorům,“ řekl novinářům Ebert.

Podle Síkely by měl Ebert napravit reputaci úřadu po předchozí předsedkyni. Továrkovou podle něj do funkce natlačila minulá vláda s cílem zlevnit data prostřednictvím aukce kmitočtů pro sítě 5G, která měla přilákat čtvrtého mobilního operátora. To se však kvůli několikrát změněným podmínkám tendru nestalo.

Evropská komise zároveň tento týden již poněkolikáté zamítla návrh ČTÚ na regulaci velkoobchodního mobilního trhu. Podle Eberta je jednou z možností dál zkoušet regulaci před EU obhájit nebo se zaměřit na závazky tří velkých operátorů z aukcí kmitočtů, zejména z poslední aukce kmitočtů pro 5G. Podmínky aukce pro ně mimo jiné zavádějí povinnost vydat referenční velkoobchodní nabídku pro tzv. virtuální operátory, kteří nemají vlastní sítě. Ti by pak mohli velkým operátorům na maloobchodním trhu konkurovat, a tím data a další služby zlevnit.

Úřad se pod vedením nového předsedy zaměří i na vyhodnocení toho, jak funguje přenositelnost čísel a změna poskytovatele služby přístupu k internetu. Měl by také pracovat na realizaci dotačních programů v rámci Národního plánu obnovy, které se týkají pokrývaní železničních koridorů signálem 5G nebo zavádění vysokorychlostního internetu. Novou kompetencí ČTÚ je podle Eberta řešení problematiky týkající se dotací na dovybavení železničních vagonů opakovači mobilního signálu, kterou úřad převzal od ministerstva průmyslu a obchodu.

Ebert je odborník na oblast regulace a rozvoje vysokokapacitních telekomunikačních sítí. Členem rady je od dubna 2020. Do té doby působil jako ředitel sekce regulace Českého telekomunikačního úřadu. V ČTÚ pracuje od roku 1993.