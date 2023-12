Sousední operátor dá tisíc GB na rok zdarma. Má to však řadu podmínek

Hlavní podmínkou pro to, aby vůbec mohli slovenští mobilní uživatelé obdržet od slovenského Telekomu bezplatně roční balíček s tisícem GB dat, je pořízení nové předplacenky. Ta je vyjde na pět eur (zhruba 122 korun), ve stejné výši obsahuje přednabitý kredit. Pořídit si ji mohou i tak, že převedou své telefonní číslo od konkurenčního operátora, v takovém případě je její pořízení bezplatné. Vzápětí však musí stihnout splnit asi tu nejzásadnější podmínku.

Tou je dobití kreditu ještě před koncem letošního roku, tedy nejpozději do 31. prosince. Pokud si zákazník dobije kredit až po tomto datu, bonusový datový balíček již nezíská. Současně s tím operátor jeho získání podmiňuje i minimální výší dobíjené částky, ta nesmí být totiž nižší než 10 eur (245 Kč). Nicméně ani poté nemá zákazník „vyhráno“.

K datovému bonusu se totiž dostane až po přidání své předplacenky do mobilní aplikace Telekom. Až tam si totiž může balíček aktivovat, a to opět nejpozději do konce letošního roku. Tím však operátorem nastavené podmínky pro čerpání celého objemu bonusových dat nekončí.

Po aktivaci je totiž balíček platný jen 30 dní. Lze předpokládat, že za první měsíc zákazník tisíc GB dat nevyčerpá, a na další období mu tak zbude stále bohatá datová porce. Jenže onu roční platnost balíčku, kdy při rovnoměrném čerpání dat vychází na měsíc více než 70 GB, operátor zákazníkům poněkud komplikuje.

Platnost balíčku, a tedy nevyčerpaných dat, se o dalších 30 dnů prodlužuje až opětovným dobitím kreditu, a to ve stejné minimální výši (10 eur). Tento krok mohou noví předplacenkáři Telekomu, kteří stihli včas splnit všechny výše uvedené podmínky, opakovat až do vyčerpání datového limitu balíčku. Nutnost pamatovat na tuto podmínku lze vyřešit nastavením pravidelného dobíjení kreditu, a to v aplikaci Telekom.

Operátor ovšem upozorňuje, že 31. prosince 2024 dojde k automatické deaktivaci balíčku. A to bez ohledu na to, kolik nevyčerpaných dat danému zákazníkovi ještě zbývá. I na tuto podmínku této akční nabídky je tedy nutné pamatovat, pokud chce zákazník stihnout vyčerpat všechna bonusová data.