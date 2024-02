Párová akční nabídka T-Mobilu pro zamilované. Ale můžou ji mít i rozvedení

S příchodem února obměnil T-Mobile svůj akviziční tarif, nově vsadil na datovou dietu, nováčky do své sítě tak láká na neomezený tarif s pouhým jedním gigabajtem dat. Cena je lákavá, byť konkurenční Vodafone láká nováčky do své sítě ještě výhodnější nabídkou (levnější tarif s více daty), akviziční tarif T-Mobilu vyjde na pouhých 357 korun. To je o 30 procent méně, než tarif 1 GB Plus, ze kterého akviziční nabídka vychází (stojí standardně 510 korun). Stále platí, že akční tarif je určen jen pro zákazníky, kteří nemají s T-Mobilem doposud uzavřenou smlouvu.

Už po pár dnech však T-Mobile přišel s drobnou obměnou aktuálně platné akviziční nabídky. Nově totiž do své sítě láká dvojice, respektive páry. V pondělí 12. února, tedy dva dny před Valentýnem, svátkem všech zamilovaných, s nímž tato nabídka souvisí, přišel operátor s možností pořídit na jedno rodné číslo hned dva aktuálně nabízené akviziční tarify. Kdo však čeká nějaké zvýhodnění navíc, bude zklamán. Na oba dá T-Mobile totiž jen aktuálně platnou akviziční slevu ve výši 30 procent ze standardní ceny tarifu. Každý z nich tak vyjde na obvyklých 357 korun, dohromady tedy 714 korun.

V případě páru tak sice odpadá nutnost uzavírat s operátorem dvě samostatné smlouvy, tím však výhodnost takové nabídky končí. Například žádná jiná sleva, třeba na druhý z tarifů, se nekoná. Nicméně nabídka „párového“ tarifu, která je platná do 29. února, může přijít vhod někomu, kdo se po cenově výhodném tarifu poohlíží, ale již u T-Mobilu využívá jiný (má tedy již uzavřenou smlouvu), čímž nesplňuje podmínku umožňující pořízení akvizičního tarifu.

Každopádně lákadlo v podobě informace, že při pořízení dvou nových SIM s tarify 1 GB Plus zákazník ušetří 306 korun, je nepodstatné. Stejnou sumu totiž ve výsledku ušetří dvojice zákazníků i ve chvíli, kdy si každý z nich zřídí akviziční tarif sám za sebe. Tuto možnost, tedy pořízení samostatného akvizičního tarifu, totiž T-Mobile v nabídce ponechal. Pořídit si ho tak za stejných podmínek může klidně i rozvedený pár, tedy vždy každý sám za sebe – o žádnou výhodu, která by z „párového“ tarifu vyplývala, totiž ani jeden z nich nepřijde.