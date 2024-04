Levnější až o 97,5 procenta. T-Mobile razantně zlevnil data v roamingu

Zákazníci T-Mobilu, kteří v minulosti cestovali třeba do Egypta, Turecka, Thajska, Austrálie či jen nedalekého Švýcarska byli patrně zaskočeni cenami, které si operátor v těchto destinacích účtoval za mobilní data. Nabízel tam totiž roamingové datové balíčky Internet Svět 1 s 100, 250 či 500 MB a 1, 2 či 5 GB v cenovém rozpětí 199 až 4 999 Kč. Racionálně myslící zákazník, který se nechtěl spoléhat jen na hotelovou wi-fi, však patrně sáhl po nějakém místním řešení. Zejména v případě, kdy už jeho telefon podporoval eSIM (viz níže).

To však nemění nic na faktu, že částka za jeden gigabajt dat v případě, kdy se zákazník spolehl na domácí T-Mobile (1GB balíček Internet Svět 1 stál 1 199 Kč), byla nejen ve vyjmenovaných zemích vysoká. Nicméně to je už minulost.

V případě T-Mobilu totiž s nově představenými roamingovými datovými balíčky určenými pro země mimo EU přichází výrazné snížení nákladů za mobilní data. Nabídka balíčků napříč zónami, které jsou nově tři (země jsou do nich rozděleny podle oblíbenosti a nákladů lokálních partnerů), se navíc sjednotila. K dispozici jsou totiž nově pouze dva, a to s 1 a 2 GB dat. Liší se také svou platností, nižší je totiž na týdenní bázi, vyšší je pak měsíční.

1GB balíček startuje na částce (ve srovnání s minulostí pouhých) 199 Kč. Tedy na sumě, za níž ještě nedávno zákazník získal ve vybraných zemích jen 100 MB. Nyní má za stejné peníze desetkrát více dat. Za tuto částku je gigabajtový balíček k mání v datové zóně A, do níž spadají například Japonsko, Kanada, Srí Lanka, Nový Zéland, Ukrajina, USA, Severní Kypr (turecká část Kypru) či v úvodu zmíněné Thajsko, Turecko, Austrálie a Švýcarsko. Namísto v krajním případě až téměř dvoutisícové útraty (pokud by si zákazník opakovaně aktivoval 100MB balíček) tak spotřeba stejného objemu dat vyjde nyní na dvě stovky.

V zóně B (např. Alžírsko, Egypt, Jižní Korea, Katar, Malajsie, Pákistán, Saudská Arábie, Singapur či Tunisko) pak týdenní roamingový balíček vyjde na 259 korun, v zóně C (např. Bahamy, Monako, Omán, Spojené arabské emiráty či Tanzanie) zákazník za 1 GB dat zaplatí 699 Kč. Ve všech případech jde pro zákazníka o značené snížení původních nákladů.

Datová zóna Cena 1GB týdenního balíčku Cena 2GB měsíčního balíčku Země A 199 Kč 379 Kč Albánie, Arménie, Austrálie, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Guam, Irák, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuvajt, Moldavsko, Mongolsko, Nikaragua, Nový Zéland, Palestina, Severní Makedonie, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam, Severní Kypr (Turecko) B 259 Kč 485 Kč Afghánistán, Alžírsko, Antigua a Barbuda, Argentina, Ázerbájdžán, Bahrajn, Barbados, Benin, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Brunej, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Faerské ostrovy, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grónsko, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hong Kong, Chile, Indie, Indonésie, Irán, Jamajka, Jersey (a Guernsey), Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kambodža, Kamerun, Katar, Kajmanské ostrovy, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kyrgyzstán, Libérie, Libye, Macao, Madagaskar, Malajsie, Mali, Maroko, Mauricius, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Rusko, Rwanda, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Súdán, Taiwan, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu C 699 Kč 1 279 Kč Anguilla, Bahamy, Belize, Bělorusko, Curacao, Francouzská Polynésie, Grenada, Kapverdy, Monako, Montserrat, Omán, Spojené Arabské Emiráty, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tanzanie, Turks a Caicos

Razantní úsporu přináší nové roamingové datové balíčky i třeba v Tunisku, které je rovněž oblíbenou destinací českých turistů. Dříve zde totiž T-Mobile nabízel balíčky s 50, 100, 200 a 500 MB a 1 GB, účtoval si za ně od 799 do 9 999 Kč. Nyní zde 1 GB dat vyjde na 259 korun, což představuje zhruba 2,5 % původních nákladů (9 999 Kč).

V závislosti na datové zóně se liší i cena vyššího, měsíčního roamingového datového balíčku. Ten přináší dvojnásobnou porci dat, tedy 2 GB. V základní zóně (A) vyjde na 379 Kč, v zóně B na 485 Kč a v nejvyšší (C) pak na 1 279 Kč. Dříve například v Egyptě, Thajsku, Turecku či Švýcarsku vyšly dva gigabajty dat na 1 999 Kč (2GB balíček Internet Svět 1), v Tunisku dokonce na neuvěřitelných 20 tisíc korun (2× 1GB balíček Internet Svět 2).

Zákazníci, kteří své datové potřeby nestihnou vyřešit před odjezdem, obdrží po příjezdu do dané země uvítací SMS s informacemi o cenách a odkazem na bezplatnou uvítací stránku na webu T-Mobilu, na které se zobrazí relevantní nabídka datových roamingových balíčků. Dodejme, že všechny nové balíčky, které jsou podle operátora sestaveny na základě interních dat s tím, že reflektují aktuální preference zákazníků stran cílových destinací, se automaticky neprodlužují. Zákazník tak v případě potřeby dalšího datového balíčku musí provést opětovnou aktivaci, díky čemuž nehrozí nechtěné přečerpání dat.

A co konkurence?

Třeba Vodafone například v Egyptě, Thajsku či ve Švýcarsku nabízí roamingový balíček rovněž za 199 korun. Jde však o kombinovaný balíček Roaming na den, kdy už z názvu je patrné, že je na denní bázi. Za necelou dvousetkorunu přináší den neomezeného volání i neomezených SMS a k tomu 500 MB dat. Jeden gigabajt tak zákazníka vyjde na 398 korun (2× 199 Kč). Jenže takový datový objem má k dispozici pouze dvakrát po dobu 24 hodin.

Uvažovat o datech mimo uvedený balíček pak nemá vůbec smysl, při standardní sazbě 7,70 Kč/1 MB by totiž jeden gigabajt zákazníka Vodafonu přišel na závratných 7 700 Kč. Jenže například v Tunisku, pokud zákazník nemá smartphone s eSIM, nemá prakticky jinou možnost, výše zmíněný denní roamingový balíček tam totiž Vodafone nenabízí. A řešením není ani na webu u této země nabízený balíček Připojení ze zahraničí. Ten by mu totiž přinesl jen 150 MB za 1 369 korun. Jeden gigabajt by jej tak vyšel ještě dráže, na 9,5 tisíce korun.

O2 pak roamingové balíčky vůbec nenabízí. Jeho zákazníky tak ve všech zemích, které jsme zmínili u Vodafonu, vyjde spotřeba 1 GB dat na 3 900 Kč (3,90 Kč/1 MB).

Je možná jen otázkou času, než i tito operátoři zareagují nějakou úpravou roamingových cen. Krok T-Mobilu může mít totiž nějakou souvislost i se současným trendem v podobě stále se rozšiřující nabídky smartphonů s eSIM. Elektronická SIM totiž jeho uživateli umožňuje nahrát do telefonu prakticky jakýkoli tarif. Tedy nejen domácí, ale především zahraniční. Takový si lze navíc pořídit ještě před odjezdem/odletem z Česka, zákazník tak hned poté, co dorazí do cílové destinace, může začít cenově výrazně přívětivější služby lokálního operátora a nevázat se tak na vysoké roamingové ceny toho domácího. Ten však s nimi mnohdy nic neudělá, v mnoha zemích, a to často těch turisticky atraktivních, totiž tamní operátoři drží vysoké ceny záměrně. Jde o jejich důležitý příjem.