Technologický pokrok se nevyhne ani stavebnictví

Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Zachová si v budoucnu svou tradiční tvář, nebo se více otevře inovacím? „Téměř v každém oboru platí, že pokud chceme zákazníkovi přinést opravdu kvalitní služby, musíme inovovat. V dnešní době velmi rychlého technologického pokroku se to nevyhne ani stavebnictví a také se tak, minimálně v podobě digitalizace, již děje,“ říká Ladislav Chaloupka a upozorňuje: „Na druhou stranu ale znovuobjevujeme technologie provádění staveb staré stovky let a na to bychom určitě neměli zanevřít. Ono totiž ne nadarmo vše, co je unikátně ručně vyrobeno, má tu největší hodnotu.“

Evropská komise představila klimaticko-energetický balíček nazvaný Fit for 55. Jakým způsobem se jeho realizace dotkne stavebnictví?

To záleží hlavně na tom, jak moc budou politici EU používat „selský rozum“. Již dnes ale vidíme změny v kvalifikaci energetické náročnosti při výstavbě budov a s tím související zdroje, které nám dodávají teplo do domovů. Rozhodně se tím nová výstavba citelně prodraží.

Bude šetrné stavebnictví v budoucnu souviset s dalším omezováním těžby surovin?

Vzhledem k tomu, že je u nás surovin spíše nedostatek, toto určitě v nejbližší době neočekávám.

Dotkne se stavebnictví také proces digitalizace? Je pro něj ve stavebnictví vůbec místo?

Určitě ano, především v manažerských strukturách, při provádění staveb a také při realizaci veřejných zakázek, kde je stále silnější poptávka po jejich transparentnosti.

Pokud se digitalizace posune kupředu, co to může přinést finálnímu spotřebiteli? Zlevnění nebo zrychlení procesu?

Jedna věc je digitalizace přímo realizace výstavby, druhá pak příprava stavby a s tím související získání stavebního povolení. Pokud se výrazně neposuneme v části přípravy, tak spotřebitele nečeká ani jedno. Stavby, a tudíž obecně bydlení, dnes totiž výrazně prodražuje především čas. Při realizaci staveb můžeme vše procesně nastavit téměř k dokonalosti, ale zbytek neovlivníme a nepočítám s tím, že se něco během příští dekády výrazně změní. Ačkoliv začínám mít občas pocit, že pro některé politiky už otázka bydlení začíná být téma.

Bude mít vliv na budoucnost stavebnictví současné zadlužování státu? Může to ohrozit veřejné zakázky a investice?

To je spíše otázka pro komunální politiky v jednotlivých obcích. V těch menších to bude určitě problém. Stačí se podívat na to, jak už tak napjaté rozpočty zasáhl „odchod“ Sberbank. Zdánlivě to s tím nesouvisí, ale je zde určitě záběr na to, jak obce plánují své investice. Čím větší totiž bude zadlužování státu, tím logicky bude méně prostředků na investice. A ty jsou pro rozvoj obcí zcela zásadní.

Bydlení v zeleni - podle Ladislava Chaloupky mají lidé velký zájem o rodinné domy na okrajích větších měst.

Jaké jsou výhody developmentu v menších lokalitách?

Je to určitě o stále se zhoršujících možnostech dostupného bydlení pro obyčejné lidi. Pokud budeme i nadále schopni nabídnout bydlení za rozumnou cenu, tak ve spojení s našimi finančními specialisty a realitními makléři dokážeme lidem splnit jejich sny o bydlení. Typickými projekty v našem portfoliu jsou rodinné domy s jednou či více bytovými jednotkami na okrajích větších měst. Lidé zde totiž ocení především nižší cenu a větší klid. Pokud zvolíme místo v rozumné dojezdové vzdálenosti do center větších měst, tak naši klienti bydlí typicky v čistším ovzduší a především mají k dispozici kousek zahrádky. To je, jak jsme poznali za poslední dva roky, pro spoustu lidí tím největším životním benefitem, co se bydlení týče. A přitom do práce a za zábavou to mají stále „co by kamenem dohodil“.

To ale neznamená, že se vyhýbáme opravdu unikátním projektům pro specifickou klientelu. Ale i u těchto projektů se stále snažíme ceny držet na rozumné úrovni. Proto jsme součástí 4FIN HOLDINGu. Jedině spojením tří nejdůležitějších pilířů majetkového nemovitostního oboru (reality, finance, development) se nám opravdu může dařit nabídnout služby na úrovni, kterou si klient zaslouží.