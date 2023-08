Místnost za dvě hodiny. Developer využil 3D tisk z betonu přímo na staveništi

Robotický tisk doposud nebyl přímo na staveništi bytových nebo komerčních budov využíván, výzvou jsou především velké rozměry výsledných objektů. Stavebníci v České republice tak 3D tisk zatím využívají prostřednictvím menších prefabrikovaných stavebních dílů.

„Jsme si vědomi potenciálu technologie, která může přinést úsporu času, nákladů, ještě vyšší bezpečnost, nižší produkci odpadu, šetrnější přístup k životnímu prostředí i širší možnosti v rámci recyklace stavebního odpadu. Zároveň si uvědomujeme limity a výzvy s tím spojené, a proto jsme se rozhodli technologii ověřit přímo během výstavby,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skansky Residential.

Na třetinový výkon robotická tiskárna a vyrobila 20 centimetrů betonové pasty za sekundu. Během dvou hodin vytvořila na staveništi kompletní sanitární místnost o rozměrech 2,5 na 2,5 metru na terase bytového domu modřanského cukrovaru, která bude sloužit jako toaleta.

„Máme světově unikátní technologii, která umožňuje tisk z běžně dostupného lokálního betonu. Na místo realizace tak nemusíme vozit velké stavební bloky, ale můžeme tisknout přímo na staveništi,“ uvedl Jiří Vambera, inovační designér ICE Industrial Services.

Podle Vambery je také výhodou, že díky digitálnímu modelu projektu lze až do chvíle před samotnou realizací do robota flexibilně upravovat data pro tisk. To vše by mělo mít v budoucnu za výsledek nižší náklady oproti klasické výstavbě.

Další inovace

v Praze V rámci testování inovativních postupů chce Skanska Residential v příštím roce v Praze zahájit stavbu bytového domu ze dřeva, který má vyrůst na brownfieldu v ulici Radlická v Praze 5. Dřevěné vícepodlažní bytové domy staví také společnost UBM Development Czechia. Projekt Timber Praha realizuje v rámci rezidenčního komplexu Arcus City. Žádné výškové budovy ale ze dřeva vzniknout nemohou kvůli stávající legislativě. Podle ní je možné stavět konstrukce s využitím dřeva maximálně do 12 metrů požární výšky.

Do budoucna zvažují využití 3D tisku při výstavbě konstrukcí a komponentů, které se standardně dělají prefabrikovanou cestou. V Modřanském cukrovaru tak třeba plánují ještě tisk fasádních obkladů z recyklovaného betonu, tím chtějí mimo jiné omezit produkci spalin z dopravy.

Dělníky tisk nenahradí

Adam Vostárek, expert společnosti PlanRadar, zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů, připomněl, že 3D tisk jako koncept není nový – poprvé byl vyvinut v 80. letech minulého století. Teprve v posledním desetiletí se technologie zdokonalila a náklady na provoz se snížily natolik, že se pomalu stává dalším nástrojem k využití pro dělníky na staveništi.

„V současné době existují pádné důkazy o tom, že 3D tisk je důvěryhodný a použitelný ve stavebnictví, a je pravděpodobné, že se zde tato technologie začne v příštích letech stále více prosazovat. Jak dalece se tyto stroje nakonec uplatní přímo na stavbě, nebo zda zůstanou převážně nástrojem pro prefabrikaci, to se teprve uvidí. Je rozumné předpokládat, že v případě vhodného typu projektu se 3D tiskárny zařadí do arzenálu nástrojů, které mají stavitelé k dispozici,“ domnívá se Adam Vostárek.

Koupelna jako stavební kostka

Moderní technologií chtějí stavebníci nejen šetřit náklady, čas, ale i nedostatkovou pracovní sílu. Developerská společnost YIT se zaměřila na výstavby bytových projektů s využitím modulárních prvků, takzvanou prefabrikaci. Na stavbu přivážejí například celou budoucí koupelnu bytu včetně obkladů a dlažeb, které vznikly ve specializovaných výrobních závodech. Na místě se pak již pouze osazují pomocí jeřábů do skeletu budovy. Tím, že moduly vznikají mimo stavbu, dochází kromě úspory času ke zjednodušení pracovního procesu. Koupelna je pro výstavbu nejsložitější uzel v bytě a standardně se tu vystřídá až šest různých profesí .

„Přistoupili jsme k dalšímu rozšíření a kromě koupelen instalujeme do projektu Happi Milánská v Horních Měcholupech i další konstrukční prvky z prefabrikátů – schodišťová ramena, výtahové šachty, balkonové desky, stropní filigrány a nově též stěnové panely,“ vysvětlil generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj.

Pro klasický projekt to může podle YIT Stavo znamenat urychlení výstavby zhruba o 1,5 měsíce.