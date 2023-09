Sport v kraji: slavné akce i památné tituly

Podle rozlohy je nejmenším, podle počtu obyvatel druhým nejmenším v České republice, přesto je Liberecký kraj na poli sportu velmi úspěšný a v některých odvětvích patří dlouhodobě k nejlepším v zemi. Působí tu celá řada klubů, které v kolektivních sportech bojují mezi elitou v nejvyšších soutěžích a na malém území se daří pořádat tradiční či jednorázové akce, na které míří špičkoví profesionálové i amatérští sportovci nejen z Česka, ale z celého světa.

Celý magazín

„Do sportu z rozpočtu kraje putuje letos více než osmdesát čtyři milionů korun. Podporujeme sportovní infrastrukturu, sportování dětí a mládeže, sportovní akce i reprezentace Libereckého kraje, protože vrcholoví sportovci jsou pro mladou generaci velkým vzorem,“ tvrdí Martin Půta, krajský hejtman.

Fotbalový unikát

Mezi nejsledovanější sportovní akce roku patří rivalská Podještědská derby mezi fotbalisty Slovanu Liberec a FK Jablonec. Letos v dubnu se odehrálo jubilejní, už s číslem 60. Společné prvoligové působení týmů ze dvou těsně sousedících měst, která spojuje tramvajová linka, je svým způsobem unikátní. Liberečtí hrají nejvyšší českou soutěž hned od jejího vzniku, tedy od sezony 1993/94, Jablonečtí do ní postoupili o rok později a ani jeden z těchto klubů ze severu, na rozdíl od týmů se slavnější tradicí z větších měst, z ní nikdy nesestoupil! Kromě Slovanu hrají první českou ligu nepřetržitě jen pražské celky Sparta a Slavia.

Fotbalisté Liberce navíc vyšperkovali své prvoligové účinkování senzační „zlatou érou“, v níž oslavili tři mistrovské tituly – ten památný první v roce 2002, další dva v letech 2006 a 2012.

Mistrovské trofeje pro bílé tygry, Duklu i Crazy Girls

Už několik let jsou pro diváky v kraji nejatraktivnější hokejové zápasy Liberce. Aréna hlásí v průměru nejvyšší návštěvy ze všech sportů, nesčíslněkrát už bylo vyprodáno, zvláště na bitvy v play off. Bílí Tygři začali hrát extraligu v sezoně 2002/03 a postupně se vyšvihli mezi historicky nejúspěšnější české kluby. Šestkrát ovládli základní část a vrchol přišel v sezoně 2015/16. Tehdy Tygři pokořili ve finále play off Spartu a vybojovali – pro město Liberec – další památný mistrovský titul.

Pojďme k dalším sportům. Pod Ještěd se přesunula volejbalová Dukla v roce 1969 a vytvořila zde dlouhou tradici. Muži totiž od té doby nejvyšší soutěž neopustili. Po vzniku České republiky získali volejbalisté Dukly Liberec celkem čtyři tituly, před šesti lety vznikl v Dukle i extraligový tým žen, jenž dosáhl na mistrovskou trofej v roce 2021. Také o volejbal je mezi fanoušky velký zájem a na finálové zápasy se musela navyšovat kapacita haly.

Velkou popularitu získal v kraji i florbal. V roce 1994 vznikl klub FBC Liberec, který dnes svou základnou patří k největším v republice. Nezapomenutelné v jeho historii je tažení žen na začátku milénia, kdy Crazy Girls vybojovaly šest českých titulů v řadě! Liberecké týmy mužů i žen aktuálně nastupují v nejvyšších soutěžích, v superlize florbalistů působí i FBC Česká Lípa.

Elitní české ligy v kraji hrají momentálně například stolní tenisté SKST Liberec, fotbalistky Slovanu Liberec či futsalisté FTZS Liberec (dlouho v ní startovali i českolipští Démoni, ale před touto sezonou se z ní odhlásili), v nejvyšší ligách bojuje i spousta mládežnických celků. Sportovní fanoušci mají opravdu z čeho vybírat.

Jizerská 50, Rally Bohemia, či světová mistrovství

Suverénně největší reklamu Jizerským horám, Liberci i celému kraji dělá po celém světě slavný běh na lyžích Jizerská padesátka. Fanoušci motorismu míří do kraje za Rally Bohemia, letos se jel už kulatý 50. díl, ti atletičtí mohou tradičně vidět v akci českou elitu i světové diskařské hvězdy v Turnově na Daňkově memoriálu, milovníci tenisu si zase oblíbili mezinárodní turnaj Svijany Open v Liberci, jenž se v tomto roce konal podesáté. V kraji se pořádaly i významné mezinárodní akce, jako třeba světové šampionáty v klasickém lyžování nebo v orientačním běhu.