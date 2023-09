Likér, pecen i med chutnají jihočesky

Rybí kuličky z Chýnova, pařížský dort ze Srnína, máslový rohlíček z Husince, lhenická ovocná šťáva, tmavý ležák Čtyrák z Českých Budějovic či květový med lesní od včelaře z Vráže. Už se vám sbíhají sliny?

To je jen malý výběr toho, co produkují a vyrábějí jihočeští farmáři, pěstitelé a chovatelé. Zároveň je to také výčet těch potravin a nápojů z kraje, které uspěly v letošním ročníku Chutná hezky. Jihočesky. Regionální soutěž má za sebou už 17. ročník.

„Letos se zúčastnilo 51 výrobců regionálních potravin. Ti přihlásili do dvanácti kategorií 156 produktů, což je o 24 více než loni. Nejvyšší meziroční nárůst o téměř 250 procent jsme zaznamenali v kategorii pekárenských výrobků,“ zmínila Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje, která soutěž pořádá. Podle ní se naopak přihlásilo do Chutná hezky. Jihočesky méně zpracovatelů masných výrobků.

„Osvěžením letošního seznamu soutěžících dobrot byly například elixíry z místních bylinek nebo lízátka připomínající skleněné šperky. Med ze Štipoklas, Krumlovský koláč, Poněšický višňový likér, Husinecký pecen, Rybí kuličky, Ševcovský mls a další místopisně rezonující výrobky potvrzují sázku jejich přihlašovatelů do soutěže na lokální názvosloví,“ těší Šťastnou.

Smyslem soutěžní přehlídky jihočeských potravin je zejména propagace lokálních menších či větších výrobců a jejich produktů. Od roku 2007 chce také Chutná hezky. Jihočesky podpořit spolupráci mezi zdejšími zemědělci, zpracovateli a maloobchodem a především dostat značku mezi zákazníky. Oceněný výrobek poznáte v regálech vybraných obchodů snadno. Na etiketách je výrazné kulaté razítko, které zobrazuje prostřený stůl s talířem a nápisem Chutná hezky. Jihočesky.

„Smysluplnost projektu potvrzuje letošních sedm nováčků v soutěži i opakovaná účast jihočeských potravinářů, mezi které se kromě klasických zpracovatelů řadí i zemědělští prvovýrobci, obchodní družstva, Jihočeská univerzita nebo restaurace. Podmínkou účasti je výroba soutěžícího jídla a nápojů na území Jihočeského kraje. S rostoucím podílem kvalitních regionálních surovin na jeho složení soutěžícím rostou šance na dobré umístění ve výsledkové listině. Dalším bonusem je usnadnění průniku úspěšného jídla a nápojů do školních jídelen, partnerských ‚kamenných obchodů‘ a obchodních sítí i zviditelnění v oblasti cestovního ruchu,“ doplňuje ředitelka komory.

Za dosavadních sedmnáct ročníků odborná komise zhodnotila na 2 320 výrobků. Do současnosti může značku Chutná hezky. Jihočesky nosit na svých etiketách 528 výrobků.

Jako například med Milana Čalouna z Vráže na Písecku. Ten zvítězil v letošním ročníku se svým lesním květovým medem.

„Vítězství si velmi cením. Zúčastnil jsem se už počtvrté, po dvou druhých místech jsem si loni odnesl první místo za svůj lipový med. Letos jsem do soutěže přihlásil med, jehož základem je sice medovice, ale parametry medovicového medu by nesplňoval, je v něm totiž i lípa a ostružiník maliník. Proto má název květový lesní,“ vysvětloval na květnovém slavnostním vyhlášení včelař, který se stará o více než sto padesát včelstev.

Milan Čaloun chová včely sedmým rokem. Předtím dělal marketéra a copywritera. „Prvními kroky mne provedl soused, starší, zkušený včelař, na jehož včely jsem se díval z naší zahrady přes plot. On mne vlastně k té včelařině popostrčil. A také moje manželka. Aniž jsem jí cokoli řekl, jednoho dne mi na mou otázku, co si myslí, že bych chtěl v životě dělat, prostě odpověděla: „Včely.“ Věděla to? Vytušila? Nevím, nikdy jsem jí o tom neřekl. Bylo to v lednu 2016. A tyhle impulzy byly pro začátek velmi důležité,“ popisoval do rozhovoru pro Regionální agrární komoru včelař z Vráže.