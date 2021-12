Liberecká zoo přechází pod kraj, vyhlíží nová zvířata i pavilony

Medvěd hnědý, tygr ussurijský, indičtí vlci zvaní dhouli nebo vydry. To je část zvířat, která by měla v budoucnu oživit libereckou zoo. Zahrada doteď bojovala s nedostatkem peněz na rozšíření a modernizaci expozic.

„Bohužel, posledních deset let jsme do zoo ani do botanické zahrady nedávali tolik peněz, kolik bylo potřeba, protože jsme je neměli. Přechodem pod kraj, který je na tom finančně lépe, se tak jejich postavení zlepší,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

I když už zoo nebude městská, ale krajská, bude Liberec na základě dohody s krajem posílat do zahrady 25 milionů korun ročně po dobu deseti let na konkrétní projekty. Tím prvním bude rekonstrukce pavilonu a venkovního výběhu pro žirafy, která začne na jaře.

„Záměrně teď kvůli tomu chováme jen tři žirafy místo sedmi až osmi jako dřív, aby rekonstrukce pavilonu proběhla v klidu. Pavilon by se měl opravovat přes léto, kdy mohou být zvířata ve venkovním výběhu, a potom se bude dělat výběh. Soutěž vypíšeme v co nejbližší době, protože situace na trhu s materiály je hodně napjatá, musíme to pořádně zkoordinovat,“ řekl ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Další peníze půjdou na pavilon novozélandských papoušků Nestor kea, který vyroste za bývalým vstupem do zahrady. Kolem něj povede i nová Stezka rododendrony s interaktivními panely o chovu dravých ptáků a sov, na které se zoo dlouhodobě specializuje.

Vylepšit se mají v příštím roce také prostory pro občerstvení návštěvníků. „V roce 2023 pak počítáme s úpravou interiérů u pavilonu šelem. Ten je teď hodně prosklený, což zvířata často znervózňuje. Navíc skla jsou přes dvacet let stará a mnohde už téměř neprůhledná, takže je vyměníme, průzory zmenšíme a části, které budou nově zakryté, doplníme o zajímavé informace o chovaných druzích a také o jejich situaci ve volné přírodě,“ popisuje Nejedlo.

Další velkou investicí, na kterou bude zoo shánět i dotaci, bude revitalizace Labutího jezírka. To je teď zanesené bahnem a poškozená je i hráz u Rybářské bašty. V místech, kde do jezírka vtéká Jizerský potok, vznikne nové zimoviště pro pelikány a lemury.

„Chceme také rozšířit dětskou kontaktní zoo a vylepšit bufet, který tam je. Zajímavou novinkou pak bude expozice vyder, která vznikne na místě současné expozice pelikánů,“ dodal Nejedlo.

Zoo rovněž čeká na schválení změny územního plánu Liberce, která umožní její rozšíření do prostoru bývalého letního amfiteátru. Právě tam by se návštěvníci mohli těšit z medvědů, vlků a dalších ohrožených šelem.

„Legislativa ohledně chovu zvířat se mění, klade se důraz na větší expozice a my už jsme u řady zvířat na hraně. Bez rozšíření a modernizace bychom měli problémy,“ poukazuje Nejedlo.

S investicemi do botanické se nepočítá

Kromě zoo přechází od 1. ledna pod kraj i botanická zahrada. Tam se ale s masivními investicemi tolik nepočítá.

„U nás je výhoda, že už jsme před lety postavili nové pavilony, které jsou sice 20 let staré, ale stále avantgardní a tak dobře promyšlené, že jsou doteď vysoce ceněné i v cizině. Máme vlastně postaveno vše, co se na té dvouhektarové ploše postavit dalo. Teď je to spíš o vymýšlení toho, jak zachovat kvalitu sbírek a udržet jejich vysokou úroveň, a to tolik peněz nestojí. Takže určitě sousední zoo nezávidím, že do ní teď půjdou velké peníze, je to v pořádku,“ sdělil ředitel botanické zahrady Miloslav Studnička.

Výměnou za to, že Liberec daroval kraji obě zahrady, dostane pod svou správu dva domovy seniorů, které dosud patřily kraji. Konkrétně domovy důchodců ve Vratislavicích a na Františkově.

„Budeme tak mít 200 nových zaměstnanců, pro které se ale nic nezmění, stejně jako pro 300 klientů, kteří v domovech jsou. Zároveň máme v plánu výstavbu dalšího domova seniorů v ulici Krejčího mezi sídlišti Rochlice a Broumovská,“ řekl Zámečník.