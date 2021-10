K převodu botanické zahrady a zoo na kraj chyběly vedení Liberce hlasy

Kromě botanické zahrady a zoo se totiž bezúplatný převod týká i dětského koutku v Lidových sadech, restaurace Rybářská bašta a kulturního a společenského centra Lidové sady, které spadají pod správu Zoo Liberec.

Podle vedení města je převod důležitý pro další rozvoj obou zahrad. Kraj je na tom finančně lépe než město Liberec. Jenže koalici při posledním projednávání chyběl dostatek hlasů, zvlášť když jednání opustil i primátor Jaroslav Zámečník (SLK), který jako divák odešel na slavnostní předávání Poct hejtmana. Po několikahodinové debatě tak náměstek primátora Ivan Langr (SLK) bod stáhl.

„Ano, měli jsme málo hlasů z objektivních důvodů. Rozhodně ale máme zájem převod zoo a botanické zahrady uskutečnit. Mají nadregionální význam, a proto je správné, aby je převzal kraj,“ řekl Langr.



Opozice odchod primátora z projednávání kritizuje. Na Pocty hejtmana byli pozvaní i další členové rady města, ti ale na zasedání zastupitelstva zůstali. „Přijde mi, že primátor svou roli nezvládá. Nedokáže odhadnout důležitost věcí, je to nedůstojné,“ zmínil opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).



Právě opozice má k darování zoo a botanické zahrady Libereckému kraji výhrady.



„Máme tady převádět na kraj majetek v hodnotě několika miliard korun. Ovšem skutečnou hodnotu ani nevíme, protože se neudělal znalecký posudek, přitom jde o obrovské majetky s velkou historickou hodnotou. Ve smlouvách také není, kolik do obou zahrad bude kraj investovat, jen se zbavíme perel Liberce a přestaneme mít na ně vliv,“ tvrdí Ondřej Petrovský (ZpL).



„Paradox je, že se ještě máme zavázat k placení 25 milionů korun ročně po dobu deseti let na podporu zoo a botanické. Ve smlouvách ale není, že kraj ty naše peníze pro zahrady skutečně použije, co se s nimi bude dít. Co když kraj změní názor a zoo už pro něj nebude prioritou a udělá z ní lunapark?“ ptá se Jindřich Felcman (ZpL).

Zahrady nikam nezmizí, říká náměstek

Liberecký kraj námitky odmítá. „Zoo ani botanická nikam nezmizí, když je kraj převezme. Nechceme je prodávat. Jde nám o jejich rozvoj, jsme schopní ho garantovat na rozdíl od Liberce. Město tím o žádné turistické magnety nepřijde, jen by tímto převodem ušetřil peníze,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

Opozice ale tvrdí, že Liberec si už jednou s převodem na kraj naběhl. „Před časem jsme takto předali kraji projekt parkovacího domu u autobusového nádraží. Všichni se dušovali, jaká to je priorita, pak od toho kraj ustoupil, dotace propadla a parkhaus nebude,“ sdělil Josef Šedlbauer (ZpL).

Opozice proto navrhuje, aby si Liberec zoo i botanickou ponechal a naopak tlačil na novou vládu, aby změnila rozpočtové určení daní, v rámci kterého Liberec jako páté největší město v Česku dostává méně peněz než Brno, Ostrava a Plzeň. Na financování služeb a investice do rozvoje mu pak nezbývá.

„Nebo ať nám kraj přispívá pravidelně na rozvoj zoo a botanické a nemusíme žádné složité převody řešit,“ myslí si Zuzana Kocumová (LOL).



Za to, že Liberec převede na kraj obě zahrady, má od 1. ledna 2022 získat do svého vlastnictví dva domovy důchodců - ve Františkově a na Nové Rudě s celkovou kapacitou 300 lůžek.

„Kupujeme jen zajíce v pytli. Nevíme, v jakém stavu jsou ty budovy, kolik se do nich musí investovat, jsou tam nějaké smlouvy o pronájmu, o kterém nic netušíme a podobně. Proč vůbec máme přebírat domovy důchodců, když jinde o ně pečuje právě kraj? Ten materiál je špatně připravený, je tam spousta nedostatků, ale naše připomínky vedení města ignoruje,“ poukazuje Jaromír Baxa (LOL).



O převodu by zastupitelé měli jednat buď na zasedání v listopadu, nebo se kvůli tomu sejdou mimořádně.