Liberecká zoo musí šetřit, uzavření ji připravilo už o třináct milionů

„Z důvodu nařízení vlády zůstala zoo v roce 2020 zavřená celkem 117 dní, což se samozřejmě výrazně projevilo i na návštěvnosti. Přišlo 275 659 návštěvníků, což je o 126 tisíc méně oproti předchozímu roku,“ uvedla mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Kromě toho přišla zoo podle ní o významnou část zisku, kterou mají z provozu bistra a restaurace, prodeje suvenýrů, pronájmu stánků či parkovného.



„Naproti tomu výdaje příliš snižovat nemůžeme. Stále musíme platit krmivo, energie i mzdy zaměstnanců,“ dodala.

Zahradě pomůže město i kraj

Podle ředitele zoo Davida Nejedla pomůže přibližně třetinu propadu pokrýt Liberecký kraj a město Liberec. Zatímco loni touto dobou se hovořilo o velkém rozvoji zoo, letos se budou těžce hledat peníze i na nejnutnější investice.

„Opravy areálu úplně ustat nemohou a doufáme, že před návštěvnickou sezonou zrealizujeme i nějaké drobnější investice. Pravdou ale je, že se současná situace dotýká i rozpočtu zoo a my se tomu musíme přizpůsobit. Dále šetřit, kde to jde, aby zbylo právě na opravy,“ sdělil Nejedlo.

Mluvčí zoo Tesařová říká, že budou muset stejně jako ostatní městské příspěvkové organizace vracet zpět do rozpočtu města příspěvek na odpisy, tedy na investice.



„Ten je kolem deseti milionů. Pro letošek to chápeme. Město má nižší příjmy ze sdílených daní a musí zajistit vlastní chod,“ dodala Tesařová.

Virus oslabil zaměstnance

Liberec letos přispěje na provoz zoologické zahrady 49,2 miliony, společně s částkou určenou na investice se jedná o takřka stejnou částku jako loni.

„Letos zatím byla dohoda taková, že jim odpisy pošleme, ale postupně si je vyžádáme zpět, protože rozpočtový rok 2021 musíme jednoznačně vést v režimu krizovém. Jen tak bylo možné rozpočet jako vyrovnaný sestavit. Ale kdo ví, třeba se ekonomika, míněno daňové výnosy, které od státu dostáváme, bude vyvíjet lépe, než předpokládáme,“ řekl náměstek libereckého primátora Ivan Langr.

Příspěvková organizace nemůže ze zákona hospodařit v červených číslech, tedy zřizovatel ji tak jako tak musí vyrovnat na nulu. „Nebo musí odpovídajícím způsobem snížit náklady, aby se do svého rozpočtu vešla,“ doplnil.

Covid-19 zasáhl i do samotného chodu liberecké zoologické zahrady. Podle Tesařové bylo ještě před pár dny zoologické oddělení personálně velice oslabené.

„V tuto chvíli už je naštěstí většina chovatelů zpátky v pracovním procesu. Ideální stav to ale stále ještě není, chovatelé jsou rozděleni na různé směny tak, aby se vzájemně na pracovišti nepotkávali,“ poznamenala.



Řada zaměstnanců má podle ní malé děti, se kterými musí zůstat kvůli uzavírce škol doma. „Jejich služby tak vykrývají jiní, aby o zvířata bylo vždy dobře postaráno,“ řekla.

Zoo obývají nová zvířata

I přes opatření, která ochromila život téměř na celé planetě, se liberecké zoo loni podařilo přivézt několik zvířat. V zahradě se nově zabydleli pásovec, samice levharta čínského, zebra bezhřívá, žirafa Rothschildova, pár tropických ještěrů dracen nebo margay.

„Naši zoo naopak opustilo například odchované mládě lva berberského, rys karpatský, sambar skvrnitý, takini zlatí nebo čtyři plameňáci kubánští a dva orli nejmenší,“ sdělila Tesařová.

Problémy s některými mezinárodními transporty zvířat nastaly v období prvního, jarního lockdownu.



„Naštěstí uzavření hranic netrvalo příliš dlouho a nyní již transporty probíhají bez větších komplikací. Pokud by ale hranice zůstaly zavřené déle, mohlo by to ohrozit záchovné programy mnoha ohrožených druhů zvířat,“ upozornila mluvčí.

Výměny zvířat mezi jednotlivými zoologickými zahradami jsou totiž pro zachování genetické rozmanitosti populace, a tím i záchranu celého druhu, klíčové.