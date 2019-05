Žitava chystá referendum, zda dál bojovat o titul Hlavní město kultury

Už samotná kandidatura není levná, natož kdyby ani ne třicetitisícová Žitava v konkurenci mnohem větších měst uspěla.

„Zadarmo to nebude. Budou potřeba investice za miliony eur. I proto jsme zvolili referendum. Chceme, aby o tom, zda máme pokračovat v kandidatuře, nebo ne, rozhodli obyvatelé. Referendum bude tuto neděli,“ sdělil starosta Žitavy Thomas Zenker.

Z úspěchu Žitavy by přitom těžilo celé Trojzemí. Právě poloha města na hranicích Německa, Čech a Polska je hlavním trumfem kandidatury.

„Patříme k sobě, dělá se tu spousta přeshraničních akcí, to by mohlo evropskou komisi přesvědčit. Jsou tu společná představení žitavského a libereckého divadla a řada dalších projektů. Úzce spolupracujeme i s Poláky. Titul Evropské město kultury by tak symbolizoval celé Trojzemí. To by mělo dobrý dopad na turistický ruch v celém regionu,“ zdůrazňuje Zenker.

Rozhodovat budou i děti

Sám byl přitom před rokem k nápadu skeptický. Žitava mu přišla příliš malá na to, aby obstála v konkurenci Drážďan, Hannoveru, Norimberku, Magdeburgu, Hindesheimu, Gery nebo Chemnitz. Právě tato německá města chtějí prestižní titul také získat.

„Jenže s kým jsem o tom mluvil, tak mi říkal: A proč ne? Co se může stát, když do toho půjdeme? Máme podporu i Libereckého kraje a polského okresu Zhořelec. Tak budeme bojovat,“ dodal Zenker.

A v Žitavě se do toho skutečně obuli. Z města jdou přímé přenosy do hlavních vysílacích stanic celého Německa. Tématu nemůže člověk uniknout. Rozhodovat přitom Žitava nechává i děti ze základních a středních škol v takzvaném juniorském referendu.

Podle žitavské radnice je názor dětí a mládeže důležitý. I na ně totiž bude mít kandidatura dopad. Zaměstnanci různých firem se v Žitavě hecují, kdo přesvědčí víc svých známých, aby k referendu přišli a celé pracovní kolektivy se nechávají fotit v tričkách s logem srdce. Ovšem jak to celé dopadne, není jasné.

Peníze budou chybět, varují odpůrci

„Je hodně příznivců, kteří dělají pro referendum maximum. Pořádají debaty, koncerty, pikniky, výstavy. Hodně lidí v Žitavě vidí v titulu velkou šanci pro město. Ale je tu i velká skupina těch, podle kterých to vše bude stát hodně peněz, které pak budou chybět jinde. A také že nemáme proti Dráždanům nebo Chemnitz šanci. Zatím to vidím tak půl na půl,“ sdělil redaktor LausitzNews Erik-Holm Langhof.

„I kdyby referendum nedopadlo jak chceme, tak už teď se o Žitavě mluví po celém Německu, i za hranicemi. Upozornili jsme na sebe hodně, jako nikdy předtím. Už to je fajn,“ dodal starosta Zenker.