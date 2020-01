Medvěda ze zámku v Zákupech museli utratit, měl vážně nemocné klouby

Medoušek se stále hůř pohyboval, nepomáhala ani silná analgetika. „Nechtěli jsme ho nechat dál trápit, proto jsme ho museli nechat uspat,“ řekl kastelán zámku Petr Weiss.

Do Zákup se Medoušek dostal jako medvídě, když si ve své domovské zoo v Hluboké nad Vltavou zranil nohu. Kvůli dlouhé rekonvalescenci ho odebrali od matky a po delší pauze už ho k ní nemohli vrátit, nepřijala by ho. Jako náhradní domov se tehdy nabízely právě Zákupy, kde už měli o dva roky staršího medvěda Michala. Trpěl samotou a Medoušek mu zpříjemnil podzim života. Michala museli ale před lety utratit, když přestal chodit. Medoušek tak zůstal posledních dvanáct let ve výběhu sám.

Patřil k oblíbeným atrakcím, i když to byl introvert, který návštěvníky zrovna nemiloval. „Jakmile se zavřely brány zámku, ožil. Lidi mu sice nevadili, ale občas neměl náladu, to pak na návštěvníky vyplazoval jazyk a syčel,“ zavzpomínal kastelán.

Medoušek miloval ovoce, nejraději měl melouny. Naopak zeleninu moc nemusel, když dostal třeba okurky, naházel je do bazénku. „Věděl, že je pak musíme vylovit a tím se nám mstil,“ dodal Weiss. Oblíbenou akcí byly vždy oslavy medvědových narozenin.

Zákupský zámek patří k nejcennějším památkám Libereckého kraje, loni jím prošlo přes 29 tisíc návštěvníků.

Medvědi k zámku nepatří jako třeba ke Konopišti nebo Českému Krumlovu, chovají se tu posledních pětadvacet let. Výběh je v bývalém příkopu, kde později vznikla takzvaná dolní zahrada.

„Rádi bychom pokračovali v tradici, protože medvědárium je na to tady připravené. Nicméně teď je asi ten nejvhodnější okamžik, kdy bychom měli začít s nějakou obnovou, protože je tam celá řada prvků na hranici životnosti,“ řekl Weiss.

Chce sehnat peníze na projektovou dokumentaci a na rekonstrukci výběhu, aby tam bylo možné medvědy zase vrátit. Určitě to ale nebude letos.