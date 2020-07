Vandalové poničili hroby i hydrant, Liberec podezírá fotbalové fanoušky

Vandalové v noci na čtvrtek 2. července poškodili 25 hrobových míst.

„Zůstaly po nich poškozené náhrobky, ulomené a rozbité lampičky, rozházené vázy, rozbité květináče a poničená výzdoba hřbitova,“ uvedl mluvčí Liberce Jan Král.

Vandalové vylomili také vodovodní hydrant na zalévání a vytrhli žulový koš z dlažby před budovou krematoria.

Následky řádění vandalů šokovaly Olgu Crhákovou z magistrátu, pod kterou liberecký hřbitov spadá. „V takovémto rozsahu jsem se s tím ještě nesetkala,“ neskrývala rozčarování Crháková.

Vandalové podle ní řádili až pozdě v noci. „Objevili jsme to ráno po příchodu do práce. V devět večer ještě všechno bylo v pořádku.“

Podle odhadů ničemové způsobili předběžně škodu 60 tisíc korun. Tu zaplatí pozůstalým pojišťovna.

„Poškození si nechají na vlastní náklady opravit hrob, nebo si nechají vypracovat cenovou nabídku na opravu, a přinesou to k nám. My to přepošleme pojišťovně a pojišťovna je vyplatí,“ zmínila Crháková.

Poničením hřbitova se nyní zabývá policie. Ta prosí případné svědky, aby se jí ozvali.

Jistou souvislost s ničením hrobů může mít podle Crhákové i středeční finále fotbalového MOL Cupu, ve kterém se v Liberci utkal domácí Slovan s pražskou Spartou.

„Spekulujeme nad souvislostí s fotbalovým zápasem, který ten večer probíhal na stadionu U Nisy. Ale v tuto chvíli nemůžeme ukázat na konkrétního pachatele,“ dodala Crháková. Policejní mluvčí Vojtěch Robovský tuto variantu odmítl komentovat. „Nemohu ji ani potvrdit, ani vyvrátit,“ řekl.