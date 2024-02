Silnice odvede auta z centra Turnova, proti jsou někteří majitelé pozemků

„Máme kladné stanovisko na I/35 z roku 2021, v němž jedna z podmínek ministerstva životního prostředí byla, že přivaděč Zelený Háj budeme posuzovat podrobněji a samostatně,“ nastínil Jan Wohlmuth, ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je pověřené zpracováním kompletní trasy I/35 z křižovatky v Ohrazenicích až do Úlibic. Ta má významně ulevit centru Turnova, kterým denně projíždí 14 700 aut, z toho 1 300 nákladních.

Účastníky veřejné debaty zajímalo, jaký vliv bude mít nová přeložka II/238 na spodní vody, zdraví lidí nebo na rostliny či chráněné živočichy. Vlastníci pozemků požadovali, aby byl dopad stavby řádně přezkoumán. Místostarosta obce Slaná Tomáš Kužel upozornil, že už nyní v místě, kudy má procházet, často dochází ke srážkám se zvěří. „Kdyby se nechal les zvěři a obcházelo by to Zelený Háj, tak by to bylo vhodnější?“ nadnesl.

Přivaděč má v tuto chvíli dvě aktivní varianty, které se liší v délce. Delší podle Wohlmutha obcházela Zelený Háj a napojovala se až pod ním. „Tato varianta byla vůči životnímu prostředí méně šetrná,“ uvedl. Oproti tomu 5,5kilometrová trasa má skončit v křižovatce Zelený Háj.

Vladimír Ludvík, jenž posuzoval vliv přivaděče na životní prostředí, dodal, že doplněná varianta číslo dvě lépe kopíruje terén. Umožňuje tak menší zásahy do krajiny a menší přesuny hmot. Ačkoliv ŘSD přivaděč prezentovalo jako samostatnou stavbu, je úzce spojená se silnicí I/35, jež má za pár let protnout Český ráj.

Turnov čeká nápor aut od Hradce

„Turnov a jeho obyvatelé - ač ne úplně šťastni - si připustili, že silnici na Hradec a Jičín potřebujeme,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke. „Silnice z Hradce do Úlibic dorazí pravděpodobně v roce 2028, ať chceme, nebo nechceme. V tuto chvíli je dálnice u Hořic a blíží se z tohoto směru. Musíme si položit otázku, co se tady bude dít zhruba na 32 kilometrech silnice, která je mezi Úlibicemi, Turnovem a Ohrazenicemi. Jedním z důvodů, proč jsme nakonec přistoupili a snažili se najít společenskou dohodu, bylo, že se vybuduje přivaděč Zelený Háj, který má být uveden do provozu společně s touto komunikací,“ pokračoval Hocke.

Jedním z důležitých faktorů pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí byla intenzita dopravy. Z podkladové studie vyplynulo, že do Zeleného Háje bude v roce 2050 přijíždět na devět tisíc aut. Zde se rozdělí do dvou směrů. „Model předpokládá, že zhruba 5 tisíc pojede na Lomnici a další 4 tisíce na Semily. Už dnes je na té křižovatce 5,5 tisíce vozidel. Není to 9 tisíc nových vozidel, ale horní hranice v roce 2050,“ vysvětlil Wohlmuth.

Odpůrkyní přivaděče je například majitelka pozemku, jímž má procházet. „Jsme na trase nejvíc postižená domácnost, postihne to i naše podnikání. Trasa prochází 70 metrů od našeho domu,“ konstatovala Marie Kyralová, která u Žernova provozuje oslí farmu. Výhradami k navrhovanému řešení přivaděče se netajil ani spolek Tisovka, jehož zakladatelé sepsali petici za přepracování dokumentace.

„Trasa ve variantě dvě nepotkává žádné chráněné území, na celé trase nedojde k jediné demolici,“ řekl Wohlmuth a vyzdvihl snazší připojení Jilemnicka, Semilska a Lomnicka.

„Nám to pomůže dopravní obslužnosti - jak dostávat děti do škol, občany k lékaři a jsem rád, že to takto bude,“ nechal se slyšet starosta Nové Vsi nad Popelkou Vladimír Tomášek.