Turnov sužují tisíce aut denně, město vyhlíží novou silnici na Jičín

„Denně zde projede 14 773 aut,“ potvrdila mluvčí ŘSD Dana Zikešová. V Liberci je to v úseku na rychlostní silnici mezi sjezdem na Košickou ulici a sjezdem na Jablonec přes padesát tisíc aut, na dálnici u Svijan je to přes 27 tisíc aut.

Starostu Turnova Tomáše Hockeho výsledek nepřekvapil. Valící se kolony aut přes náměstí, o němž se historické prameny zmiňují už v patnáctém století, řeší město už řadu let. Za tu dobu existovalo několik variant, jak dopravu odklonit. Některé ale byly příliš drahé, proti jiným lidé podepisovali petice. Situace se tak může zlepšit až za několik let.

„Město Turnov stále doufá v novou komunikaci S5 směrem na Jičín, kde by v prostoru Žernova mělo dojít k mimoúrovňovému křížení a odpojení silnice na Semily, Jilemnici a vlastně do celého Podkrkonoší. To je naše jediná naděje,“ vysvětlil starosta.

Přestože tato varianta řeší dopravu směrem od Jičína, i tak Turnovští doufají, že centru města výrazně uleví. „Rádi bychom se zbavili tranzitní dopravy, která z části zatěžuje i město. A je to skutečně těžká doprava, protože se z velké části jedná o kamiony a kontejnery, které směřují do Košťálova nebo do výroben v Podkrkonoší,“ dodal starosta. Stavba nové spojky na Semily je vázaná na plánovanou silnici I/35, na níž chce začít ŘSD pracovat v roce 2029.

Zatím turnovská radnice vychází vstříc místním obyvatelům menšími úpravami, které by pomohly zmírnit nepříjemný hluk z dopravy. Ten je podle loňských měření nad limitem o dva, v noci dokonce o pět decibelů.

Místo kostek tišší asfalt

Letos nebo během příštího roku tak zde začne výměna žulových kostek za tišší asfalt. Podle starosty se ale bude týkat jen asi 150 metrů dlouhého úseku u kostela svatého Františka. „Je to opravdu úzké hrdlo, lidé tam mají byty, chápu je,“ dodal Hocke. S variantou vyasfaltovat silnici přes celé náměstí nesouhlasil.

Podle Zikešové měly sice v době měření vyšší dopravní zátěž než Turnov i některé úseky v Jablonci, to ale souviselo s uzavírkou křižovatky Rádelský mlýn, která je od loňského prosince opět průjezdná. ŘSD zveřejnilo také výsledky sčítání nákladních aut a autobusů. První dvě místa zůstávají stejná, na třetím je Děčínská ulice v České Lípě.

Ředitelství silnic a dálnic sčítá dopravu v celé republice každých pět let, a to na silnicích I. a II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích. Celostátní měření ukázalo, že doprava narostla v průměru o deset procent, na dálnicích o patnáct procent. Sčítání začalo v polovině července 2020, o několik měsíců později než obvykle. Důvodem byl lockdown, kvůli kterému usedalo za volant podstatně méně řidičů.