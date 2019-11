Už žádné klopýtání přes koleje, pod turnovským nádražím vybudují podchody

„Vlaky budou moci přijíždět do stanice rychleji než dosud. Zkrátí se i doba přestupování,“ říká turnovský starosta Tomáš Hocke. „Po rekonstrukci železničního nádraží potrvá cesta vlakem do Staré Paky až o půl hodiny méně, cesta do Jičína bude o deset až patnáct minut kratší.“

Velkou modernizaci turnovského nádraží připravuje Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). „Práce začnou zhruba za čtyři roky až pět let,“ dodává Hocke.

„Vyžádají si jednu až dvě miliardy korun. Město Turnov nebude rekonstrukce nádraží stát nic. Oceňujeme, že SŽDC nás požádala o doporučení, jak bychom si nádraží představovali. Jeho nová podoba tady vydrží třicet a třeba i čtyřicet let,“ podotkl Hocke.

Turnovské zastupitelstvo se nakonec přiklonilo k návrhu, aby se lidé dostali na nástupiště podchody, nikoliv po chráněných přechodech. „Záleží nám na bezpečnosti cestujících,“ tvrdí Hocke.

„I když víme, že v podchodech se především ženy necítí dobře. Schody na nástupiště způsobí problémy cyklistům, maminkám s kočárky nebo vozíčkářům. Uvítali bychom proto, kdyby se z podchodů dostali nahoru s pomocí plošin a nájezdů,“ říká starosta.

Turnov patří mezi nejdůležitější železniční uzly v Libereckém kraji. Vlaky z něj vyjíždějí především do Liberce, Prahy a Pardubic. Modernizace nádraží odstraní takzvané úvraťové jízdy vlaků směrem na Jičín. Zatím musí vyrazit opačným směrem na Prahu a přes výhybky se vrátit směrem na Jičín.

Jízdu vlaků z Turnova by mohlo zrychlit ještě jedno opatření, s ním souvisí také větší bezpečnost dopravy na železnici i na silnici. SŽDC uvažuje o zrušení nechráněného přejezdu v turnovské ulici Nad Perchtou. Nahradil by ho podjezd. Městu se zamlouvá, ale prosazuje, aby se do něj vešly kamiony. Ulice Nad Perchtou totiž vede k továrnám.