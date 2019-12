Nejen Svijany či Rohozec. V Českém ráji roste další pivovar

Pivovar se rodil prakticky bez povšimnutí ve starém areálu na výrobu skleněných šatonů v sousedství náhonu řeky Jizery. Uvnitř se stavěly nerezové tanky a technologie pro klasické dvourmutové vaření piva.

„Máme čtyři druhy piv, spodně kvašenou desítku a dvanáctku, tmavou dvanáctku a nově i za studena chmelenou světlou třináctku. Všechna piva jsou nepasterizovaná a nefiltrovaná. Aby naše piva byla nezaměnitelná, jsou výrazněji chmelená,“ prozrazuje sládek nového pivovaru Pavel Blaževič. „K výrobě používáme žatecký poloraný červeňák, český slad z Nymburka a vlastní vodu ze čtyřicet pět metrů hlubokého vrtu.“

Pivovar první rok svého provozu uvařil tisíc hektolitrů piva, jeho maximální výstav jsou tři tisíce hektolitrů. Z toho vyplývá, že nechce být konkurencí velkým pivovarům v sousedství, jako jsou Svijany nebo Rohozec.

Přesto má majitel Měšťanského pivovaru Turnov Michal Zítko velmi ambiciózní plány. Své pivo totiž bude nabízet výhradně ve svých vlastních hospodách. V Turnově proto již dvě otevřel: restauraci U Prince v hotelu Korunní princ a v bývalém hotelu Slávie, dnes pojmenovanou Turnovská pivnice. Patří mu i café bar U Bati. V Turnově Zítko zaměstnal již 50 lidí, dalším 30 chce ještě práci dát.

„Chceme si držet nejvyšší kvalitu piva, což by bylo těžko uhlídatelné, pokud bychom ho dál někomu prodávali. Navíc se nehodláme přetahovat s jinými pivovary. Mít vlastní provozovny je ten nejlepší krok,“ předesílá majitel.

Restaurace pro 300 lidí

Šestapadesátiletý Zítko je vlastníkem investiční skupiny Finapra, která všechny jeho aktivity zastřešuje. Kromě služeb se Finapra zabývá hlavně nákupem, správou a pronájmem průmyslových nemovitostí, investicemi v energetice, má i svou developerskou větev, která stojí například za stavbou Industrial Parku v Mnichově Hradišti za 250 milionů korun.

Tím ale Zítkovy plány nekončí. Podnikatel v prosinci koupil v insolvenci prodávaný areál Obří sud na Javorníku, kde své pivo nabízí také. Loni též turnovský pivovar vzal pod svá křídla rekreační areál s hospodou v Příhrazech, jednom z nejnavštěvovanějších míst Českého ráje. Zdejší starý hotel chce Michal Zítko zbourat a postavit nový. I zde v letošní sezoně točili turnovské pivo.

Největší projekt Zítko teprve chystá. Má jím být velká pivovarská restaurace s budoucí kapacitou až 300 lidí v areálu pivovaru v Turnově. Její skelet již stojí, otevřít by se měla v létě roku 2020. Kromě toho otevírá v květnu v Praze novou Turnovskou pivnici v areálu Waltrovka. Až se tak stane, bude pivo z Měšťanského pivovaru Turnov k dostání v šesti velkých restauracích.

„Myšlenku mít vlastní pivovar i restaurace nosím v hlavě dlouho, ale teprve nedávno přišla ta vhodná chvíle. Nastal boom minipivovarů, technologie se zlevnily a vzrostla poptávka po regionálním pivu. A mně patřil nevyužitý areál u Jizery, o který nikdo neměl dvanáct let zájem, protože se všichni báli povodní. A hlavně tam byl zdroj vody,“ vysvětluje Zítko. Restaurace má mít svou terasu i zahradu pro venkovní sezení, plánuje se i venkovní parket pro pořádání kulturních akcí.

Pivovarská restaurace v Turnově bude těžit z jedné velké výhody: stojí totiž v údolí Jizery na travnaté louce, do centra města je to však jen pět minut chůze. V sousedství je navíc obří záchytné parkoviště na Lukách. „Hned vedle nás je začátek cyklostezky Greenways Jizera, vede tudy stezka do Dolánek u Turnova a Malé Skály. Je to něco jako vstupní brána do Českého ráje. Jsme uprostřed města a přitom na samotě,“ vylíčil největší výhody polohy pivovaru a hospody sládek Pavel Blaževič.

Další výhodou má být pivo, které z tanků k pípám bude muset urazit jen pár metrů a bude tudíž čerstvé. „Bude mít parametry tankového piva, do výčepu ho přivedeme trubkami z pivovaru. Kromě toho chceme oživit přilehlou louku u pivovaru, která nám také z části patří. Hodláme na ní vybudovat přístup do Jizery s jakousi náplavkou a přístavem pro loďky, aby se zde lidé mohli koupat,“ přibližuje své plány Michal Zítko.

Pivo v Turnově se vařilo do roku 1942. Původně měšťanský podnik, o němž se prameny zmiňovaly již roku 1608, držela od poloviny 17. století vrchnost. Stál na křižovatce dnešních ulic Hluboká, Sobotecká a Palackého. Roku 1878 jej koupil Josef Táborský. Za druhé světové války ale vaření piva ustalo a majitel se přeorientoval na poskytování služeb motoristům. Živnost mu ale později znárodnili a dům byl zbořen. Místo se dnes užívá jako parkoviště. Od té doby Turnov svůj vlastní pivovar neměl, vařilo se v blízkém Malém Rohozci.