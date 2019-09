Parkovací dům u nádraží jen tak nebude, kraj nestihne žádat o dotaci

Jde přitom o poslední termín, který je v tomto programovém období daný Evropskou unií. „S parkovacím domem počkáme až na nové plánovací období pro roky 2021 -2027. Ale zatím neznáme podmínky žádostí, jestli budou stejné jako teď,“ uvedla radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová (ANO).

Opoziční zastupitelé postup vedení kraje kritizují. „Měli rok na to, aby s tím něco udělali. Projekt byl připraven, s dotací by nebyl problém. Ale Starostové se do toho v rámci svých politických hrátek tak namontovali, že jediným výsledkem teď je, že parkovací dům spadne pod stůl. A je možné, že už nikdy nebude,“ adresoval výtku vedení kraje Josef Šedlbauer (ZpL).

Dům měl být součástí terminálu

Parkovací dům připravovali na liberecké radnici od roku 2016, měl být součástí nového terminálu. Jenže vítězný návrh torpédoval bývalý primátor Tibor Batthyány (ANO) a výtky měli i Starostové, tehdy v opozici. Po loňských volbách to dokonce vypadalo, že vítězní Starostové terminál s parkovacím domem naprosto zazdí. Pak se dohodli s Libereckým krajem, že se město projektu vzdá a převezme si ho kraj.

„Přebírali jsme to v situaci, kdy už se vědělo, že se žádost nestihne letos podat. Muselo se to celé překreslit, byl tam nesoulad s novým územním plánem Liberce,“ vysvětluje hejtman Martin Půta.

Podle něj už nový návrh počítá se samostatným parkovacím domem, zatímco ten předchozí byl nedílnou součástí nového terminálu. Autobusy měly zajíždět pod parkovací dům, kde měla být nástupiště. Samotný parkovací dům má přijít zhruba na 150 milionů korun.

„Díky tomu, že se to rozdělilo, teď můžeme podat žádost alespoň na výstavbu terminálu. Z autobusáku zmizí ostudné stavební buňky nahrazující odbavovací halu. S parkovacím domem počkáme,“ dodal Půta.

Opozice to ale vidí jinak. „Peníze na parkovací dům už byly připravené, teď o dotaci přijdeme. Máme obavu, aby to nemělo dopad na celý dotační program IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území), kde se přesně požaduje výstavba určitého počtu parkovacích míst. Když tohle vypadne, může to ohrozit ostatní žádosti, protože nesplníme všechny ukazatele, které Unie požaduje,“ myslí si zastupitelka Zuzana Kocumová (ZpL). Podle vedení kraje by ale žádné ohrožení dalších dotací kvůli tomu nastat nemělo.

Opozice se ptá, proč má dům stavět kraj

Další zastupitelé mají problém i s tím, že chce kraj vůbec platit za parkovací dům a terminál v Liberci. „Tohle je přece záležitost města Liberec. Co je Semilům nebo České Lípě do toho, zda v Liberci bude parkovací dům nebo terminál? Proč to má platit kraj? Jak k tomu přijdou jiná města, která si to musela platit sama?“ ptal se na zastupitelstvu Juraj Raninec (ODS).

Podle náměstka hejtmana Jana Svitáka (SLK) je ale liberecký terminál pro kraj klíčový.

„Chceme mít vlastního autobusového dopravce, který ten terminál bude využívat. To je hlavní důvod, proč jsme do toho šli. O parkoviště zase až tak nejde.“ Podle opozice jde ale o lichý argument, protože meziměstské autobusy jezdí i na jiné terminály v kraji, nejen do Liberce.