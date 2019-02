Liberec stopl stavbu autobusového nádraží. Jde o politiku, tvrdí architekt

Stali jsme se loutkami v místním politickém boji a kvůli tomu nebude mít Liberec dalších dvacet let autobusové nádraží, tvrdí architekt Petr Stolín.

Je spoluautorem vítězného návrhu na přestavbu současného nedůstojného terminálu. Po dvou letech příprav se podařilo původní vítěznou studii dotáhnout do projektu pro územní rozhodnutí.

Nové vedení města ale projekt pozastavilo. A to i přesto, že do něj i s projekčními pracemi za působení náměstka Jana Korytáře (Změna pro Liberec) padlo už několik set tisíc korun. Radní to odůvodňují tím, že je v kolizi s návrhem nového územního plánu.

„Úprava Matoušovy ulice byla v územním plánu možná. Nikdo ale neměl zájem to řešit. Podle mě je to účelový a zástupný důvod,“ domnívá se architekt Stolín.

Městu podle něj především hrozí, že přijde o dotaci přes 120 milionů korun z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), která měla na vybudování důstojného nádraží plynout.

Projekt počítal se stavbou zastřešeného terminálu se stáním pro deset autobusů v přízemí, navazující odbavovací halou, čekárnami a parkovacím domem pro 450 aut.

Truc Korytářovi, soudí Kocumová

Nové vedení města teď přehodnocuje všechny projekty rozjeté předchozí vládnoucí garniturou. Včetně autobusového nádraží.

„Chceme to celé zrevidovat. Nepřijde nám příliš šťastný koncept, že by autobusy zajížděly dospodu budovy a nad ní by byl parkovací dům,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

„Byl to důležitý projekt z hlediska celkového čerpání dotace z IPRÚ. Argument o kolizi s územním plánem mi přijde směšný. Působí to na mě tak, že jde o truc panu Korytářovi, který projekt připravoval. Myslím, že nejde o racionální rozhodnutí jen na základě objektivních faktů,“ míní opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

To primátor odmítá. Podle něj bylo rovněž chybou, že se začalo projektovat před tím, než město koupilo za dvacet milionů korun pozemky.

„Využil by se celý prostor. Zřejmě by pak autobusová stání zůstala venku. Což by myslím bylo rozumné,“ zmínil primátor.

O terminál by se měl starat kraj, míní primátor

O budoucnosti nádraží bude v úterý město jednat na kraji. Ten měl již dříve o pozemky zájem.

„Měl by to být kraj, kdo terminál provozuje, jedná se o příměstskou dopravu. Podle mě je logické, aby se město soustředilo na Fügnerovu ulici, kde má svůj terminál MHD a kraj by se soustředil na toto autobusové nádraží,“ domnívá se primátor Zámečník. O dotaci podle něj zatím město nepožádalo.

„Mluvit o ohrožení dotace je předčasné. Možnost požádat o dotaci na tento projekt máme ještě do konce roku,“ zdůraznil primátor.

Liberecký kraj již dříve přišel s plánem postavit nový autobusový terminál na nedalekém vlakovém nádraží. Podle představ kraje by tam měl být v budoucnu centrální přestupní uzel. K jeho vybudování by byly zapotřebí rozsáhlé převody pozemků a nemovitostí mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a městem, potažmo krajem.

„Terminál na kolejích jistě nevznikne dřív než za dvacet let. Po dobu jedné generace tak mohli lidé využívat smysluplné autobusové nádraží a ne současné nefunkční torzo, které je jen parkovištěm pro autobusy. V případě, že by se terminál časem posunul k vlakovému nádraží, mohl se prostor pro autobusy smysluplně využít jinak a parkoviště pro 450 aut by sloužilo dál,“ myslí si Petr Stolín.

Korytář: Na parkovací dům s terminálem jsou připraveny dotace

„V Liberci se přestupuje z vlaku spíš na MHD než na meziměstské autobusy. Tlačí se tu něco, co nemá zásadní opodstatnění. Terminál na autobusovém nádraží je ale z osmdesáti procent parkovacím domem, který si město může pořídit a byl by hned vedle zastávky tramvaje a autobusu,“ domnívá se opoziční zastupitel Jan Korytář.

Na parkovací dům s terminálem jsou podle něj připraveny evropské dotace.

„Město si pro ně může jen sáhnout. O tom, kdo by to ale financoval na vlakovém nádraží, jsem zatím nic neslyšel. Jsou to jen vize a představy, které jsou ve velké mlze,“ míní Korytář.

„Žádná jednání zatím neproběhla. Vedení SŽDC by se v dohledné době mělo sejít s primátorem města, který by jej chtěl seznámit s prvními návrhy stavby,“ řekl za Správu železniční dopravní cesty Marek Illiaš.