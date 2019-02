Úředníci v Liberci odmítli nový terminál. Postupovali špatně, rozhodl kraj

Úředníci libereckého magistrátu postupovali nezákonně a jejich rozhodnutí je zmatečné. Takový je závěr krajského úřadu jako odvolacího orgánu, který posuzoval záměr nového terminálu na autobusovém nádraží v Liberci.

Odbor hlavního architekta liberecké radnice totiž odmítl pro projekt vydat souhlasné stanovisko k územnímu řízení. Odůvodnil to mimo jiné tím, že záměr je v rozporu s územním plánem, a že by se kvůli němu nemohla rovně prodloužit Matoušova ulice až do ulice Žitavské. Dnes Matoušova ulice končí před autobusovým nádražím.

Územní plán teprve vzniká

Stejně tak by prý terminál ohrozil plánovanou část nové cyklostezky, která má propojit dolní centrum s vlakovým nádražím.

Jenže jak cyklostezka, tak prodloužená Matoušova jsou jen návrhem v novém územním plánu, který není schválený.

„Nový územní plán Liberce se teprve projednává, tudíž není možné záměr posuzovat s dokumentací, která ještě nebyla vydána a nenabyla právní moci. To je v příkrém rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu,“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu.

Podle opoziční Změny pro Liberec byl postup úředníků odboru hlavního architekta záměrný. Zastupitelé totiž předloni rozhodli, že úředníci mají provést takové změny, aby byl projekt terminálu v souladu s územním plánem. Děl se však pravý opak.

„Jen se tím potvrzuje, jak někteří úředníci placení z rozpočtu města uplynulé roky pracovali na politickou objednávku. Neustále jsme bojovali s předchozím primátorem Tiborem Batthyánym, který dával veřejně najevo, že nechce, aby něco takového na autobusovém nádraží vzniklo. Rozhodnutí krajského úřadu proto vítáme,“ sdělil Jan Korytář, který byl v minulém volebním období Batthyányho náměstkem pro strategický rozvoj.

Úředníkům se nic nestane

I když krajský úřad rozhodnutí magistrátních úředníků pro nezákonnost zrušil, na jejich působení na radnici to nebude mít žádný vliv. „To, že dotyční úředníci postupovali nezákonně, je názor odvolacího orgánu. To ale neznamená, že to tak skutečně bylo. Co právník, to jiný názor,“ sdělil současný primátor Jaroslav Zámečník.

Ten zároveň zdůraznil, že město rozhodně nehází projekt terminálu a parkovacího domu do koše. Jen zřejmě dojde k úpravám v projektu.

„V době, kdy se terminál a parkovací dům navrhoval, tak jsme jako město vlastnili z autobusového nádraží jen malý pozemek při Žitavské ulici. Dnes je autobusové nádraží celé v majetku města, takže se dá projekt upravit tak, aby nové stavby nezasahovaly do plánovaného prodloužení Matoušovy ulice,“ řekl Zámečník.

Podle něj tak není pravda, že se město chce vzdát dotace z Evropské unie, která by na výstavbu terminálu a parkovacího domu, mohla do Liberce přijít.

„Žádost o dotaci můžeme podat do konce letošního roku. Vše je přitom podmíněno tím, že terminál s parkovacím domem musí stát nejpozději do října 2023,“ upřesnil primátor.

Na přepracované podobě by se měl podílet i architekt Petr Stolín, který se svým návrhem vyhrál předchozí soutěž na podobu terminálu. Své k tomu ale bude říkat i Liberecký kraj. Město totiž zvažuje, že mu pozemky na autobusovém nádraží odprodá. Nádraží totiž využívají autobusy pro meziměstskou dopravu, kterou financuje právě kraj.

Když mu budou pozemky patřit, nebude muset platit ročně několik milionů za vjezd na nádraží.

„Projekt nového terminálu by se měl dokončit. Není vhodné, aby dalších pět, deset let měli cestující využívat jako zázemí slavné bílé stavební buňky. Možná je ale zbytečně nákladné řešení s podzemním vjezdem autobusů, které pan Stolín v novém terminálu navrhl. Další schůzku k tomu máme společně s městem příští týden,“ zmínil hejtman Martin Půta.