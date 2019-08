Soudce, který má na starosti případ Půty, čelí kárnému řízení a půjde do penze

„Kárným proviněním jsou v tomto případě průtahy v řízení, přičemž je navrhováno snížení platu,“ uvedl Jiří Barč, mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednání, které by o případném postihu soudce rozhodlo, ještě neproběhlo. Mělo by k němu dojít v průběhu září.

Za kárné provinění je možno soudcům uložit důtku nebo snížení platu až o třicet procent po dobu nejdéle dvou let. V krajním případě je možné i odvolání z funkce předsedy senátu a odvolání z funkce soudce.

Podle mluvčího je kárné řízení poměrně vzácným jevem. „Krajský soud v nedávné době jiné kárné návrhy na soudce libereckého soudu nepodával,“ přiblížil Jiří Barč. Zda se kárné řízení týká konkrétní kauzy, mluvčí soudu nesdělil.

„Vy máte informace. Kde je berete?,“ řekl jen ke kárnému návrhu soudce Petr Neumann. Blíže se nechtěl vyjadřovat. O jednání nařízeném na září údajně nevěděl.

Soudci Neumannovi letos Vrchní soud přímo odebral kauzu podivného směňování městských pozemků, v němž figurují bývalí liberečtí politici ODS Krenk a Zeronik. Na starost ji dostal senát soudkyně Evy Drahotové. Obžaloba tvrdí, že Krenk se Zeronikem připravili Liberec v letech 2003 až 2006 o 8 milionů korun. Obžalovaní trvají na své nevině.

Předseda senátu Neumann obžalované už dvakrát zprostil. Podle vrchního soudu přitom jednostranně posuzoval důkazy a nerespektoval závěry nadřízeného soudu.

„Krajský soud jednostranně hodnotí dosud provedené důkazy, opomíjí podstatné skutečnosti, nevypořádává se se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí a opírá se nekriticky o vyjádření obžalovaných, zejména obžalovaného Krenka,“ stálo mimo jiné ve zdůvodnění vrchního soudu.

Podle Jaroslava Tauchmana z protikorupčního webu Náš Liberec, který na probíhající kárné řízení upozornil, je právě tohle flagrantní průtah.

„Oba zprošťující rozsudky byly pro nás neuvěřitelné. Od začátku jsme dokazovali, že veškeré městské pozemky a nemovitosti prokazatelně končily u osob a společností, co jsou s obžalovanými z ODS, potažmo přímo s jejich rodinnými příslušníky či jejich obchodními partnery, jasně spjatí. Bylo to dohledatelné a dokazatelné,“ uvedl Jaroslav Tauchman, který na podivné směny od začátku upozorňoval a před 10 lety podal trestní oznámení.

Teprve pak policie začala politiky stíhat. „Kvůli tomu, že soudce nerespektuje výroky vyšší instance, teď musí soud projednávat případ od začátku. V tom vidím zásadní průtah,“ upozornil Tauchman.

Soudce Neumann příští rok odloží talár a odejde do důchodu. Případné odvolání ve sledovaném případu obžalovaného hejtmana Půty a dalších dvanácti osob a čtyř firem, by už měl na starosti jiný senát. I v tomto případě hrozí, že se celá kauza bude muset řešit znovu od začátku.

„Už přesluhuju. Tak jak to bylo s vedením dohodnuto, chci v lednu rezignovat. Pak mám ještě tři měsíce,“ reagoval pětašedesátiletý soudce Petr Neumann na dotaz MF DNES. Od soudu by tak definitivně odešel na konci dubna. Soudce předpokládá, že rozsudek v případu Martina Půty zazní ještě do konce roku.