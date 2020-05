Hustý provoz ničí silnici z Liberce na Děčín, čeká ji oprava za stamiliony

Hlavní silniční tah z Liberce na Děčín čeká velká rekonstrukce. Řidiči se musí připravit na komplikace při průjezdu úsekem silnice I/35 ze Starých Pavlovic v Liberci přes Stráž nad Nisou až do Chrastavy.

Téměř osm kilometrů rychlostní silnice čeká kompletní výměna asfaltu, a to v obou jízdních pásech i na sjezdech z mimoúrovňových křižovatek. Tedy na sjezdu na Frýdlant a Machnín, do Chrastavy a na Bílý Kostel a Hrádek nad Nisou. Práce mají začít letos v létě a potrvají až do listopadu 2022, vše má stát přes čtvrt miliardy korun.

Kromě frézování vozovek a pokládky nového asfaltu jsou v plánu i další věci.

„Dojde i na opravy elastických mostních závěrů u dvanácti mostů a armovaného svahu. Některé nevyhovující elastické mostní závěry se vymění za ocelové, které budou ukotvené do betonové konstrukce mostu. Pokud jde o povrch vozovky, ten je na konci životnosti, jsou tam i úseky s nevyhovující až havarijní únosností,“ popsala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Úsek prošel rekonstrukcí před 15 lety

Úsek z Liberce do Chrastavy se přitom předělával před patnácti lety. Tehdy ještě dvoupruhová silnice se rozšířila na čtyři pruhy, ve stoupání ze Stráže na Bedřichovku dokonce na pět pruhů.

Jenže štěrková drť, která se tehdy při rozšiřování silnice použila jako podkladní vrstva, už nezvládá současný nápor automobilů. Aut tam zkrátka jezdí víc, než s čím projektanti před patnácti lety počítali.



„Skutečný vývoj dopravního zatížení tohoto úseku silnice těžkými nákladními vozidly, které má rozhodující vliv na životnost vozovek, předčil původní prognózu,“ uvedla Ledvinová pro server Zdopravy.cz.

Většina řidičů, kteří mezi Libercem a Chrastavou denně jezdí, si ale na špatný stav silnice nijak nestěžuje. „Zrovna tenhle úsek mi nijak problematický nepřijde, nejsou tam žádné díry ani spáry. Ale nevím, v jaké stavu jsou tam mosty, do těch člověk nevidí,“ okomentoval řidič Martin Kraus z Liberce.

Podobně to vidí i starosta Hrádku Josef Horinka. Právě ze silnice na Chrastavu se odbočuje dál na Hrádek či do Německa a Polska.

„Nepřijde mi, že je úsek mezi Libercem a Chrastavou nějak tragický. V daleko horší kvalitě je podle mě nejčerstvější úsek mezi Bílým Kostelem a Hrádkem. Ten je dost zvlněný a když se tam jede rychle, tak je to cítit,“ poznamenal Horinka.

Silnice dostane tichý asfalt

K výměně asfaltu ale podle ŘSD dochází i kvůli přílišnému hluku ze silnice, který vadí lidem bydlícím poblíž rychlostní komunikace. A výhrady měla i krajská hygienické stanice. Na území Stráže nad Nisou tak bude položen takzvaný tichý asfalt, který má decibely z automobilového provozu znatelně snížit.

„Osobně bych byl rád, kdyby se podél silnice vybudovaly v místech, kde je zástavba, protihlukové stěny. S těmi se ale, bohužel, nepočítá,“ sdělil redakci jeden z obyvatel lokality Zlatý kopec ve Stráži, pod kterou hlavní tah na Děčín vede.

Výhledově pak ŘSD počítá ve směru na Děčín ještě s dvou a půl kilometrovou přeložkou stávající silnice I/13 přes obec Lvová mimo zastavěné území. Přeložka by měla začínat poblíž stávající křižovatky Lvová - Jablonné a končit v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot v Rynolticích.

Začátek stavby je plánován na rok 2023. V tom samém roce by mělo začít i zkapacitnění úseku mezi Jablonným a Kunraticemi u Cvikova, které počítá i s výstavbou ekologického mostu pro vysokou zvěř.