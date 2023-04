Ostudná místa Libereckého kraje: zbořená Textilana, sklady i díra v plotě

1 Textilana

Textilana obléká moderní člověka. Heslo, které již dvacet dva let neplatí. Textilní továrna, jejíž první část vyrostla v dolním centru Liberce, stála již roku 1906 a v době své největší slávy dávala práci osmi tisícům lidí. Dnes ji však připomíná jako memento už jen budova bývalé soukárny zvaná Blaupunkt.

Budova je zpustošená stejně jako pozemky po podniku, který jeden čas šířil slávu libereckých vlněných tkanin nejen po celé republice. Stav je to plus minus setrvalý od roku 2001, kdy šel závod do konkurzu, i od roku 2005, kdy po demolici továrny padl její osmdesátimetrový komín.

Dnes je z místa rumiště, kde hrozí, že se zřítíte do nějaké zarostlé díry, a potkat tu zbloudilou zvěř také není náhoda. A ve zmíněném „Modrém bodě“ zase spíš narazíte na nějakého pobudu, jenž má rozpadající se architektonickou památku za své sídlo.

Plánů na změnu stavu se od srovnání Textilany se zemí vyrojilo mnoho. Všechny zatím ale zůstaly pouze virtuální, ve vizualizacích architektů. Na začátku byla smělá idea na stavbu prvního obchodně zábavního centra v Liberci za 1,2 miliardy korun.

Dokonce vnitřkem chrámu konzumu měla procházet část tramvajové trati z Liberce do sousedního Jablonce nad Nisou. Nepodařilo se. Stejně tak se nepodařilo dotáhnout záměr na stavbu obytných domů. Neprošel ani plán na vznik nové krajské nemocnice.

Poslední nápad je dva roky starý. Přišla s ním holandská soukromá společnost Middle Europe Investments (MEI), která pozemky po továrně od roku 2018 vlastní. Na nich by ráda v budoucnu viděla 1 200 bytů a také kanceláře a obchody. Na sociálních sítích se objevily první vizualizace zástavby, která by měla Textilanu nahradit. Projekt je přitom rozdělen do dvou částí.

Směrem od textilanského rybníčku zhruba po současnou zastávku tramvaje Textilana se počítá s rezidenčním bydlením v různých kategoriích. Od malých bytů až po rozlehlé apartmány. Na tu by pak mělo navazovat náměstí s objekty pro komerční a kancelářské využití a s byty v horních patrech. Jestli tomu tak někdy bude, je po minulých zkušenostech více než ve hvězdách.